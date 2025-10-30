Akcje Amazon rosną 10% po wynikach 📈US100 próbuje odrabiać straty

Najważniejsze wnioski Amazon pobił oczekiwania wyników zarówno pod względem zysku na akcje, jak i przychodów

Segment AWS zaraportował wyższą, od oczekiwanej sprzedaż

Spółka wydała optymistyczne prognozy na przyszłość; akcje zyskują

Rynek czeka teraz na wyniki Apple (AAPL.US)

Amazon zaskoczył rynek mocnymi wynikami i optymistycznymi prognozami na przyszłość. Firma wyraziła też przekonanie, że dynamika biznesu w chmurze wzrośnie ponownie do 22% w przyszłym roku i wskazała, że widzi pozytywne efekty inwestycji w sztuczną inteligencję. Zysk na akcję (EPS): 1,95 USD , prognoza: 1,58 USD

, prognoza: Przychody: 180,17 mld USD , prognoza: 177,82 mld USD

, prognoza: Przychody w chmurze obliczeniowej (AWS): 33.01 mld USD vs 32.39 mld USD prognoz

Marża operacyjna: 9.7% vs 11.1% prognoz

Prognoza na kolejny okres: 213 mld USD, oczekiwano 208 mld USD Kapitalizacja rynkowa Amazon wzrosła o prawie 240 mld USD po raporcie za III kwartał w odpowiedzi na 36% wzrost r/r zysku na akcję i 13% r/r wzrost przychodów. Kwartał do kwartału EPS wzrósł aż o 16%, a przychody o 7%. Po mocnych wynikach spółki zyskał też Nasdaq 100, który oczekuje na wyniki Apple. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

