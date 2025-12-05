NATGAS zyskuje 5% i notuje rekordowe poziomy od grudnia 2022 roku 📈

Chłodna pogoda i skok zimowego popytu wspierają wzrost notowań kontraktów na gaz ziemny (NATGAS) na ICE, które rosną dziś o ponad 5 procent. Spadek temperatur w całych Stanach Zjednoczonych powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na ogrzewanie. Ten sezonowy impuls przekłada się na wyższy popyt zarówno ze strony gospodarstw domowych, jak i elektrowni.

Silny popyt eksportowy na LNG z USA. Stany Zjednoczone wciąż eksportują duże ilości skroplonego gazu ziemnego na rynki globalne. Ten popyt eksportowy ogranicza dostępność surowca na rynku krajowym i podbija ceny amerykańskich benchmarków.

Napięta sytuacja podażowa i spadki w magazynach. Przy niższych zapasach i wysokim popycie na LNG na świecie równowaga popytowo-podażowa ulega zacieśnieniu. Niedobór podaży winduje ceny gazu.

Konkurencja ze strony centrów danych i energochłonnych sektorów. Rozbudowująca się infrastruktura centrów danych, zwłaszcza opartych na AI, oraz rosnące zapotrzebowanie na energię w tych branżach wywierają dodatkową presję na popyt na gaz, szczególnie wśród amerykańskich producentów.

Kontrakty terminowe na gaz ziemny wzrosły powyżej 5 dolarów za milion brytyjskich jednostek termicznych tj. do poziomów niewidzianych od 2022 roku.

Ostatnie wzrosty cen są strome, a roczne dynamiki wyraźne, odzwierciedlając zarówno efekt sezonowy, jak i strukturalne zmiany popytu.

Rajd cenowy wygląda na połączenie czynników sezonowych, strukturalnych i globalnych, a nie jedynie krótkotrwałego efektu zimy. Obecnie poziom zapasów gazu w USA jest o 5 procent wyższy od średniej sezonowej, ale nie powstrzymuje to dalszego wzrostu cen.

Źródło: xStation5

Pomimo korekty z poziomu 5,50 USD, NATGAS wciąż notuje ponad 5-procentowy wzrost w ciągu dnia.

Źródło: xStation5

Interpretacja raportu CoT dla gazu ziemnego (21 października 2025)

• Producenci i handlowcy wyraźnie zwiększyli zarówno pozycje długie, jak i krótkie, przy czym wzrost pozycji krótkich był większy. Wskazuje to na rosnącą aktywność zabezpieczającą wobec wyższych cen i oczekiwaną zmienność lub ryzyko spadków.

• Dealerzy swapowi powiększyli ekspozycję po obu stronach rynku, utrzymując duże pozycje brutto. Ich zachowanie sugeruje aktywny transfer ryzyka, a nie zajmowanie wyraźnego kierunku, co może świadczyć, że zarówno producenci, jak i odbiorcy zabezpieczają ryzyko równocześnie.

• Fundusze typu Managed Money mocno zredukowały pozycje długie, jednocześnie zwiększając pozycje spreadowe i utrzymując stosunkowo niewielkie shorty. Kluczowym sygnałem jest spadek długich pozycji o 69 tys., co oznacza realizację zysków i mniejszą wiarę w dalsze wzrosty w krótkim terminie.

• Inne instytucje (Other Reportables) wyraźnie zwiększyły pozycje długie, co sugeruje, że mniejsi gracze instytucjonalni ustawiają się pod dalszą siłę lub rosnącą zmienność. Ich działania kontrastują z redukcją pozycji przez Managed Money.

• Pozycje spreadowe wzrosły we wszystkich grupach, szczególnie w MM i Other Reportables, co wskazuje na podwyższoną niepewność i rynek nastawiony na szerokie przedziały wahań, a nie klarowny kierunek.

• Wysoka koncentracja po stronie krótkiej – czterech największych graczy kontroluje 54 procent wszystkich shortów (brutto), a ośmiu największych niemal 48 procent netto. Oznacza to dominację dużych graczy po stronie krótkiej i potencjalne ryzyko gwałtownego short-coveringu, jeśli fundamenty się zaostrzą.

• Całkowity otwarty interes nadal rośnie, co potwierdza, że ruch cenowy wspiera zwiększona aktywność uczestników, a nie krótkoterminowy szum.

Struktura CoT wskazuje na rynek wchodzący w późną fazę rajdu: hedgerzy komercyjni sprzedają w siłę, fundusze redukują długie pozycje, a mniejsi uczestnicy budują longs. Wysokie spready i duża koncentracja shortów sugerują podwyższoną zmienność oraz przestrzeń do dynamicznych ruchów w górę, jeśli pojawią się czynniki pogodowe lub zaburzenia podaży.

Źródło: CoT, CFTC, ICE