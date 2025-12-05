Bitcoin traci prawie 3% 📉Techniczna formacja flagi?

Bitcoin notuje 3% spadek, któremu częściowo sprzyja krótkotrwałe osłabienie nastrojów na giełdzie w USA, gdzie indeksy oddały część poprzednich wzrostów. Z drugiej jednak strony, nie poznaliśmy żadnych informacji, które mogłyby w bezpośredni sposób uderzyć w kryptowaluty, zatem natura spadku wydaje się bardziej techniczna i cykliczna. Patrząc na wykres Bitcoina, widzimy potencjalną spadkową formację flagi, która rysowała się już dwukrotnie wcześniej, podczas spadku z okolic 126 tys. USD. Potencjalny zasięg spadku w scenariuszu przebicia od góry okolice 85 tys. USD i potwierdzenia formacji wynosi nawet ok. 20%, co sugerowałoby okolice 69-70 tys. USD (lokalny szczyt sprzed halvingu z 2024 roku). Z drugiej strony powrót powyżej 95 tys. USD mógłby zanegować formację i uprawdopodobnić wzrost w kierunku 100 tys. USD. Bitcoin (interwał H1) Źródło: xStation5 Większość kluczowych wskaźników on-chain świeci dziś na czerwono, sugerując podwyższone ryzyko trwalszego odwrócenia trendu na spadkowy. Źródło: Glassnode

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.