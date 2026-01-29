Akcje Apple tracą przed wynikami 📉Czy iPhone pomoże spółce?

Apple (AAPL.US) domyka tydzień wyników Big Techu i wchodzi w raport z podwyższoną stawką: rynek jest wyczulony na CAPEX/AI po spadkach akcji Microsoftu. Ale Apple ma „inną” strategię: mniej infrastruktury, więcej partnerstw i monetyzacji przez ekosystem. Rynek gra przede wszystkim pod rekordowy kwartał. Akcje spółki radziły sobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy słabiej na tle BigTechu i rosły niespełna 7%.

Oczekiwania rynku

Przychody: ok. 138,4–138,5 mld USD (rekord kwartału wobec dotąd najwyższych 123,4 mld USD w Q1 2025; d ynamika r/r: ok. 10 do 12% r/r = najmocniejszy skok od lat)

Zysk na akcję (EPS): ok. 2,67 USD (vs 2,40 USD rok temu, czyli ok. +11% r/r )

Marża brutto: rynek patrzy na 47–48%

iPhone: ok. 78–80 mld USD przychodów (wzrost r/r > 12% )

Services: ok. 30 mld USD, wzrost ok. 14% r/r

To są poziomy, które trzeba nie tylko „dowieźć”, ale najlepiej przebić, bo oczekiwania są wysokie. Najważniejszy będzie miks: iPhone, prognoza spółki oraz narracja o AI. Analitycy UBS zwrócili uwagę, że rosnące koszty pamięci mogą nie uderzyć mocno w sam wynik Q1, ale mogą wejść w guidance na kolejne kwartały — i to jest typ ryzyka, który rynki karzą szybciej niż sam „miss” w bieżącym EPS.

iPhone 17 / „supercykl”

Ten kwartał obejmuje kluczowy sezon świąteczny i rynek chce potwierdzenia, że cykl wymiany przyspiesza (szczególnie u użytkowników z 4+ letnimi urządzeniami). Sam wynik może być dobry, ale jeśli iPhone zabrzmi „tylko OK”, to kursowi może zabraknąć paliwa. Na co Wall Street czeka między wierszami?

czy popyt na droższe i wysokomarżowe modele Pro był mocniejszy niż na bazowe wersje,

czy upgrade cycle faktycznie przyspiesza,

czy Apple potrafi aktywować ogromną bazę użytkowników: 300+ mln iPhone’ów starszych niż 4 lata.

Tu jest najprostszy mechanizm rynkowy: jeśli iPhone przyjdzie poniżej oczekiwań, to nawet dobre EPS nie uratuje kursu.

Chiny

Chiny były dla Apple’a polem walki: presja konkurencji (Huawei i inni gracze), mieszane tło makro i wrażliwy popyt. Jednocześnie pojawiły się dane sugerujące, że sytuacja może się poprawiać. Według Counterpoint Apple mógł w Q4 osiągnąć w Chinach ponad 20% udziału w rynku, co byłoby bardzo istotnym sygnałem. Jeśli Apple potwierdzi odbicie sprzedaży w Greater China, rynek może to odczytać jako „zdejmowanie blokady” z historii inwestycyjnej na 2026.

Services

To segment, który uzasadnia premię w wycenie. Jeśli Apple pokaże stabilny, dwucyfrowy wzrost usług, narracja o odporności modelu wraca. Jeśli pojawi się cień spowolnienia — reakcja może być nerwowa. Przy wycenie rzędu 30-krotności oczekiwanych, 12-miesięcznych zysków firma nie może pozwolić sobie na miękki wydźwięk wyników w tym segmencie. Nawet niewielkie spowolnienie będzie interpretowane jako ryzyko.

AI: “Apple Intelligence”, Siri i Gemini

Tu liczy się konkret, Apple musi pokazać plan: co zmieni się w Siri, co zobaczymy wiosną i na WWDC oraz jak firma zamierza tę warstwę AI monetyzować (sprzęt vs usługi vs ekosystem). Firma rozwija AI jako funkcję ekosystemu, a kluczowym elementem układanki ma być Siri. Rynek chce usłyszeć konkrety w trzech obszarach:

jak wygląda adopcja Apple Intelligence ,

jak Apple chce to monetyzować (sprzęt vs usługi),

jaki jest plan na Siri i co realnie zmieni partnerstwo z Google Gemini.

Gigant z Cupertino musi pokazać, że potrafi zamienić AI w: mocniejszy cykl wymiany urządzeń, wyższe ceny iPhone’ów (mix/ASP), większą retencję w ekosystemie, potencjalnie nową warstwę przychodów w usługach. Dobrze byłoby gdyby wyniki za ostatni kwartał ubiegłego roku kalendarzowego pokazały, że temat AI już zaczyna działać.

Akcje Apple (interwał D1)

Ostatnio spółka powstrzymałą wyprzedaż na poziomie EMA202 (czerwona linia), ale na wykresie widzimy rysującą się formację głowy z ramionami, wskazującą na potencjalne odwrócenie trendu na spadkowy i linię szyi w pobliżu 248 USD, wspartą dwoma, ostatnimi reakcjami cenowymi (lokalnymi minimami).

Źródło: xStation5