Puls GPW: Sesja pod znakiem spokojnych wzrostów

Napływające w ostatnich dniach dane makroekonomiczne wskazują na wyraźne wyhamowanie aktywności w sektorze przedsiębiorstw przy jednoczesnym braku nowych impulsów inflacyjnych. Spadek Miesięcznego Indeksu Koniunktury poniżej poziomu neutralnego potwierdza, że firmy coraz ostrożniej oceniają zarówno bieżącą sytuację, jak i krótkoterminowe perspektywy. W wielu branżach przeważają nastroje zachowawcze, co może oznaczać mniejszą skłonność do inwestowania oraz ostrożniejsze decyzje kadrowe. Dla rynku akcji oznacza to środowisko podwyższonej selektywności, w którym inwestorzy większą wagę przykładają do jakości bilansów i odporności modeli biznesowych.

Istotnym obciążeniem dla przedsiębiorstw pozostają rosnące koszty pracy. Utrzymująca się presja płacowa ogranicza przestrzeń do poprawy marż, zwłaszcza w sektorach o wysokim udziale kosztów osobowych. W sytuacji słabszego popytu trudniej jest kompensować wzrost wydatków wyższymi cenami, co może przełożyć się na ostrożniejsze prognozy wyników finansowych w kolejnych kwartałach.

Jednocześnie wskaźnik przyszłej inflacji nie sygnalizuje narastania presji cenowej. Stabilizacja oczekiwań inflacyjnych zmniejsza ryzyko gwałtownych zmian w polityce pieniężnej i sprzyja większej przewidywalności otoczenia rynkowego. W takim układzie rynek długu może pozostawać relatywnie stabilny, a inwestorzy nie muszą dyskontować scenariusza ponownego przyspieszenia inflacji.

Potwierdzeniem ostrożnego nastawienia gospodarstw domowych jest wysoka sprzedaż obligacji detalicznych. Znaczący napływ środków do instrumentów skarbowych pokazuje, że część kapitału wybiera bezpieczeństwo i przewidywalność zamiast większego ryzyka związanego z rynkiem akcji. To może ograniczać w krótkim terminie potencjał dynamicznych wzrostów indeksów, zwłaszcza w otoczeniu słabszych danych z realnej gospodarki.

Na godzinę 12:35 szeroki indeks WIG zyskuje około 0,4%, WIG20 rośnie 0,3%. Słabiej radzą sobie indeksy średnich i małych spółek, które odnotowują umiarkowany wzrost. mWIG40 zyskuje 0,1%, natomiast sWIG80 około 0,2%,

Podczas dzisiejszej sesji notowania kontraktu na WIG20 (W20) zyskują na wartości, utrzymując się jednak w obrębie szerokiej konsolidacji pomiędzy poziomem wsparcia na 3350 punktów a oporem w rejonie 3500 punktów. Wzrostowe momentum wspierają rosnące średnie kroczące, które potwierdzają utrzymujący się trend wzrostowy, choć wskaźnik RSI wskazuje na umiarkowaną siłę kupujących bez oznak przegrzania rynku. Sytuacja techniczna sugeruje, że rynek znajduje się w fazie akumulacji i oczekuje na wyraźny impuls, który przesądzi o kierunku kolejnego ruchu. Ewentualne wybicie powyżej 3500 punktów mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów, podczas gdy spadek poniżej 3350 punktów może zwiastować korektę.

Wiadomości ze spółek:

Orlen(PKN.PL) poinformował o przejęciu 25% udziałów w złożu gazu Afrodyta na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, wzmacniając tym samym swój segment wydobywczy. Transakcja wpisuje się w strategię zwiększania własnej bazy zasobowej gazu i dywersyfikacji źródeł produkcji. Dla rynku to sygnał konsekwentnej realizacji celów rozwojowych, choć projekt wiąże się z typowym dla upstream ryzykiem technologicznym i inwestycyjnym.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska ogłosił zamiar wypłaty około połowy zysku netto za 2025 rok w formie dywidendy dla akcjonariuszy. Decyzja ta zostanie przedstawiona do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu, przy uwzględnieniu kondycji finansowej banku oraz regulacji nadzorczych pozwalających na dywidendę do 75 % zysku. Dla inwestorów informacja ta podkreśla stabilne podejście banku do polityki dywidendowej i zwiększa atrakcyjność jego akcji dla osób szukających regularnych dochodów.

Jastrzębska Spółka Węglowa(JSW.PL) poinformowała, że ZUS zgodził się na rozłożenie na raty należności ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, obejmujące okres od listopada 2025 do czerwca 2026 roku. Dzięki temu spółka uzyskała krótkoterminowe wsparcie płynnościowe, co ułatwia zarządzanie zobowiązaniami w okresie restrukturyzacji i ograniczania kosztów.