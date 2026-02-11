US OPEN: Silne NFP oznaczają wolniejsze obniżki?

-
Potężny raport NFP
Raport NFP pokazał wzrost na poziomie 130 tys., co było niemal dwukrotnym przebiciem rynkowego konsensusu. Warto zauważyć, że konsensu był dosyć mocno rozstrzelony, wskazując na minimalne prawdopodobieństwo odczytów powyżej 100 tysięcy, ale jednocześnie kilka instytucji wskazywało na ujemną zmianę zatrudnienia. Warto wspomnieć, że styczeń to dosyć zmienny miesiąc, dodatkowo obarczonymi czynnikami w postaci wielu dostosowań. Niemniej przynajmniej na ten moment, raport ten pokazuje, że rynek pracy nie wydaje się być słaby, nawet pomimo kilku innych słanych raportów. Warto podkreślić, że mamy również minimalny spadek stopy bezrobocia, która pochodzi z odrębnego badania (gospodarstwa domowe).
Mocne dane z rynku pracy zmnieniają oczekiwania na kolejną obniżkę ze strony Fed. Rynek widzi obecnie obniżkę dopiero w lipcu, nawet pomimo tego, że w czerwcu Fed będzie już sterowany przez Kevina Warsha, który teoretycznie ma chęć na obniżki stóp procentowych.
US500 niemal na historycznych szczytach
Dzisiaj obserwujemy kontynuację wzrostów, po chwilowym wczorajszym przystanku. Dzisiaj wzrosty motywowane są przede wszystkim dobrymi nastrojami dotyczącymi spółek technologicznych. US500 testuje okolice 7000 punktów, nawet pomimo zmniejszonych szans na obniżki, ale przy lepszym obrazie amerykańskiej gospodarki.
Zamknięcie powyżej 7000 otworzy drogę do przetestowania historycznych szczytów, w oczekiwaniu na publikację raportu Nvidia, która będzie miała miejsce za 2 tygodnie. Jeśli jednak dojdzie do zamknięcia poniżej, możliwe będzie wtedy zejście w okolice zniesienia 23.6 ostatniej fali spadkowej.
Wiadomości ze spółek:
-
Po wczorajszej lekkiej korekcie obserwujemy powrót lepszych nastrojów do amerykańskich spółek technologicznych. Wzrostom przewodzi Nvidia, która zyskuje ponad 1%. Solidne wzrosty notuje również Amazon, Microsoft oraz Meta (ok. 0,5-0,6%). Apple i Tesla zyskują minimalnie.
- Akcje T-Mobile US (TMUS.US) tracą ponad 5% na otwarciu wobec rozczarowania wynikami za IV kwartał, przede wszystkim od strony ilości nowych abonentów. Jednocześnie spółka wprowadza usługę tłumaczenia na żywo rozmów w ok. 50 językach. Na fali tej informacji traci spółka Duolingo (DUOL.US)
- Moderna (MRNA.US) traci niemal 10% wobec odmówienia przez amerykańskiego regulatora sprwadzenia nowej szczepionki typu mRNA na grypę, co zmniejszą perpektywę dywersyfikacji przychodów po minięciu pandemii Covid-19
- Gilead Sciences (GILD.US) traci ponad 1% wobec rozczarowania wynikami finansowymi wobec oczekiwań z Wall Street.
- Kraft-Heinz (KHC.US) traci ponad 6% wobec informacji, iż spółka wstrzymuje na razie plan separacji na dwie spółki. Spółka ogłasza również inwestycje rzędu 600 mln USD wobec próby zwiększenia dynamiki wzrostu przychodów
- Ford (F.US) zyskuje minimalnie na początku sesji, pomimo rozczarowania wynikami finansowymi za IV kwartał 2025 roku. Spółka zaprezentowała przychody rzędu 45,89 mld USD, co było powyżej oczekiwań, ale był to spadek rzędu 4,8% r/r. Spółka zanotowała stratę swojego segmentu samochodów elektrycznych i rozczarowuje pod względem zysków oraz perspektyw na 2026 rok.
