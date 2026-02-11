US OPEN: Silne NFP oznaczają wolniejsze obniżki?

Bardzo mocny raport z amerykańskiego rynku pracy za styczeń zmniejsza szanse na czerwcową obniżkę ze strony Fed

Potężny raport NFP

Raport NFP pokazał wzrost na poziomie 130 tys., co było niemal dwukrotnym przebiciem rynkowego konsensusu. Warto zauważyć, że konsensu był dosyć mocno rozstrzelony, wskazując na minimalne prawdopodobieństwo odczytów powyżej 100 tysięcy, ale jednocześnie kilka instytucji wskazywało na ujemną zmianę zatrudnienia. Warto wspomnieć, że styczeń to dosyć zmienny miesiąc, dodatkowo obarczonymi czynnikami w postaci wielu dostosowań. Niemniej przynajmniej na ten moment, raport ten pokazuje, że rynek pracy nie wydaje się być słaby, nawet pomimo kilku innych słanych raportów. Warto podkreślić, że mamy również minimalny spadek stopy bezrobocia, która pochodzi z odrębnego badania (gospodarstwa domowe).

Mocne dane z rynku pracy zmnieniają oczekiwania na kolejną obniżkę ze strony Fed. Rynek widzi obecnie obniżkę dopiero w lipcu, nawet pomimo tego, że w czerwcu Fed będzie już sterowany przez Kevina Warsha, który teoretycznie ma chęć na obniżki stóp procentowych.

US500 niemal na historycznych szczytach

Dzisiaj obserwujemy kontynuację wzrostów, po chwilowym wczorajszym przystanku. Dzisiaj wzrosty motywowane są przede wszystkim dobrymi nastrojami dotyczącymi spółek technologicznych. US500 testuje okolice 7000 punktów, nawet pomimo zmniejszonych szans na obniżki, ale przy lepszym obrazie amerykańskiej gospodarki.

Zamknięcie powyżej 7000 otworzy drogę do przetestowania historycznych szczytów, w oczekiwaniu na publikację raportu Nvidia, która będzie miała miejsce za 2 tygodnie. Jeśli jednak dojdzie do zamknięcia poniżej, możliwe będzie wtedy zejście w okolice zniesienia 23.6 ostatniej fali spadkowej.

