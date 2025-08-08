Akcje Apple zyskują 4% i dominują wśród spółek BigTech

Akcje Apple (AAPL.US) zyskują 4% i są dziś najmocniejszą składową głównych, amerykańskich indeksów. W ostatnim czasie szereg biur analitycznych podnosiło rekomendację dla spółki, wskazując na silne katalizatory od strony produktowej (debiut iPhone Air, iPhone 20 w kolejnym roku i nowe produkty AI). Ostatnim biurem, jakie podniosło rekomendację dla giganta z Cupertino było Melius Research, które widzi potencjał wzrostu do 260 USD za walor.
- Akcje Apple wciąż notowane są 15% poniżej szczytów w okolicach 260 USD. Wyniki za ostatni kwartał pokazały 10% r/r wzrost sprzedaży, to najwięcej od grudnia 2021
- Sprzedaż w Chinach wzrosła o 4% r/r ku zaskoczeniu rynków i zaczyna dokładać się do ogólnego wzrostu jak i zmiany 'optyki' inwestorów na biznes firmy w Chinach
- Apple zaprezentuje nowe możliwości AI w produktach, podczas gdy sprzedaż iPhone wzrosła o 13% r/r w ostatnim kwartale. Sprzedaż komputerów Mac okazała się o 10% wyższa od prognoz rynku i wzrosła do 8 mld USD w kwartał.
- Spółka prawdopodobnie uniknie ceł Trumpa z powodu obiecanej inwestycji 600 mld USD w produkcję w USA w ciągu najbliższych 4 lat.
Zarówno zysk netto, jak i sprzedaż były ponad 5% wyższe, od prognoz Wall Street i wydaje się, że spora ilość klientów może dopiero zechcieć kupić produkty od Apple, aby przetestować w nich możliwości 'AI'. Z jednej strony rodzi to spore szanse na poprawę marż i monetyzację wysokomarżowych usług, z drugiej jeśli nowości okażą się rozczarowaniem, Apple może mieć problem, by utrzymać status wzrostowej spółki, z c/z w okolicach 30.
Patrząc na historyczne wzorce, wycena Apple oscyluje dziś w okolicach średniej, podczas gdy firma ma przed sobą sporo katalizatorów: lepszą sprzedaż w Chinach, mocny popyt na iPhone z napiętym kalendarzem produktów oraz AI. Źródlo: Bloomberg Finance L.P.
Apple konsekwentnie prowadzi strategię skupu akcji własnych, zostawiając coraz mniejszą ich ilość 'w obrocie'. Źródło: Charlie Bilello, X,
Wzrosty Apple rozpędzają dziś US100 do 24,700 punktów. Źródło: xStation5
