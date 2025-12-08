US OPEN: Spokojny początek tygodnia Fed 🏦 Trump z obawami wobec oferty Netflix-Warner (08.12.2025)

Wall Street rozpoczyna tydzień decyzji Fed dość stabilnie, pomimo niepewności dotyczącej przyszłego kierunku polityki monetarnej w USA. Najmocniej zyskują kontrakty na Russell 2000 (US2000: +0,5%), odrabiając piątkowy, marginalny spadek. Wśród indeksów dużych spółek nadal wyróżnia się technologiczny Nasdaq (US100: +0,1%), podczas gdy S&P 500 (US500) oraz DJIA (US30) handlują na płasko.

Grudniowa obniża jest właściwie w pełni wyceniona, dlatego też nastroje kształtują głównie oczekiwania dotyczące tego jak będzie wyglądała komunikacja na temat decyzji i kolejnych posiedzeń. Nadchodzące FOMC powinno charakteryzować się coraz większym odjazdem od konsensusu wśród członków Fed. Coraz częściej mówi się także o „jastrzębim cięciu”, które miałoby sygnalizować powrót ostrożnego Fed w 2026 r., nawet pod nowym, mianowanym przez Trumpa przewodniczącym.

Akcje spółek technologicznych ponownie prowadzą wzrosty, głównie w sektorze oprogramowania i półprzewodników. Straty obserwujemy przede wszystkim na spółkach defensywnych (ochrona zdrowia, usługi komunalne, dobra konsumpcyjne). Pozostałe sektory notują łagodniejsze spadki, a ogólne nastroje pozostają względnie stabilne.

Zmienność w sektorach indeksu S&P 500. Źródło: Bloomberg Finance LP

Zmienność na akcjach na Wall Street. Źródło: xStation5

US2000 (D1)

Kontrakty na Russell 2000 zbliżają się do kluczowego oporu w okolicy październikowego historycznego szczytu przy 2 555. Najbliższe wsparcie wypada na zniesieniu Fibonacciego 78,6%, które pokrywa się z psychologicznym poziomem 2 500. Instrument konsekwentnie respektuje 10-dniową średnią EMA (żółta) jako punkt odniesienia dla fal wzrostowych i spadkowych. Utrzymanie notowań powyżej tej średniej może otworzyć drogę do nowych rekordów, zwłaszcza przy niższych stopach procentowych sprzyjających małym spółkom. Z kolei wybicie poniżej EMA10 mogłoby przywrócić październikową konsolidację.

Źródło: xStation5

