US OPEN: Spokojny początek tygodnia Fed 🏦 Trump z obawami wobec oferty Netflix-Warner (08.12.2025)

Wall Street rozpoczyna tydzień decyzji Fed dość stabilnie, pomimo niepewności dotyczącej przyszłego kierunku polityki monetarnej w USA. Najmocniej zyskują kontrakty na Russell 2000 (US2000: +0,5%), odrabiając piątkowy, marginalny spadek. Wśród indeksów dużych spółek nadal wyróżnia się technologiczny Nasdaq (US100: +0,1%), podczas gdy S&P 500 (US500) oraz DJIA (US30) handlują na płasko.
Grudniowa obniża jest właściwie w pełni wyceniona, dlatego też nastroje kształtują głównie oczekiwania dotyczące tego jak będzie wyglądała komunikacja na temat decyzji i kolejnych posiedzeń. Nadchodzące FOMC powinno charakteryzować się coraz większym odjazdem od konsensusu wśród członków Fed. Coraz częściej mówi się także o „jastrzębim cięciu”, które miałoby sygnalizować powrót ostrożnego Fed w 2026 r., nawet pod nowym, mianowanym przez Trumpa przewodniczącym.
Akcje spółek technologicznych ponownie prowadzą wzrosty, głównie w sektorze oprogramowania i półprzewodników. Straty obserwujemy przede wszystkim na spółkach defensywnych (ochrona zdrowia, usługi komunalne, dobra konsumpcyjne). Pozostałe sektory notują łagodniejsze spadki, a ogólne nastroje pozostają względnie stabilne.
Zmienność w sektorach indeksu S&P 500. Źródło: Bloomberg Finance LP
Zmienność na akcjach na Wall Street. Źródło: xStation5
US2000 (D1)
Kontrakty na Russell 2000 zbliżają się do kluczowego oporu w okolicy październikowego historycznego szczytu przy 2 555. Najbliższe wsparcie wypada na zniesieniu Fibonacciego 78,6%, które pokrywa się z psychologicznym poziomem 2 500. Instrument konsekwentnie respektuje 10-dniową średnią EMA (żółta) jako punkt odniesienia dla fal wzrostowych i spadkowych. Utrzymanie notowań powyżej tej średniej może otworzyć drogę do nowych rekordów, zwłaszcza przy niższych stopach procentowych sprzyjających małym spółkom. Z kolei wybicie poniżej EMA10 mogłoby przywrócić październikową konsolidację.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
-
Agios Pharmaceutical – FDA opóźniła decyzję w sprawie uzupełniającego wniosku o dopuszczenie mitapivatu w alfa- i beta-talasemii, który nadal jest aktywnie analizowany. Urząd nie zażądał nowych danych, a rozmowy koncentrują się na etykietowaniu i REMS. Nie podano nowego terminu decyzji. Akcje zyskują 0,5%
-
Carvana – akcje wzrosły ponad 9% w handlu przedsesyjnym po informacji, że spółka dołączy do indeksu S&P 500 22 grudnia, co może wywołać napływ kapitału z funduszy indeksowych. Akcje zyskują ponad 8%.
-
IBM / Confluent – IBM przejmie Confluent za 11 mld USD, płacąc 31 USD za akcję (premia ~29%), wzmacniając swoje kompetencje w AI i chmurze. Akcje Confluent skoczyły prawie 30%. IBM oczekuje, że transakcja poprawi wyniki w ciągu roku od planowanego zamknięcia w połowie 2026 r.
-
CoreWeave – akcje tracą ok. 5% po ogłoszeniu emisji zamiennych obligacji o wartości 2 mld USD. Część środków zostanie przeznaczona na capped call, co ma ograniczyć rozwodnienie, reszta na cele ogólne.
-
Netflix / Warner Bros Discovery– prezydent Trump wyraził obawy antymonopolowe dotyczące przejęcia Warner Bros i HBO przez Netflix za 72 mld USD. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana po podziale Warner Bros w II poł. 2026 r., skupi liczne kluczowe franczyzy pod Netflixem. Oczekiwane są intensywne przeglądy regulacyjne i możliwe ustępstwa.
-
Paramount Skydance / WBD – Paramount Skydance ogłosił konkurencyjną ofertę zakupu Warner Bros. Discovery za 30 USD/akcję po przegranej z Netflixem w przetargu na aktywa studyjne i streamingowe. Wsparcie finansowe zapewniają rodzina Ellisonów, RedBird Capital oraz 54 mld USD długu. Spółka argumentuje, że jej mniejsza skala oznaczałaby szybszą ścieżkę regulacyjną w porównaniu z dużym przejęciem Netflixa.
Podsumowanie dnia: Rynek wstrzymuje oddech przed Fed, srebro powyżej 60 USD (09.12.2025)
Analityczne Top Picki 2026 | Bliżej Giełdy, Przemek Staniszewski
Paramount rzuca rękawicę Netflixowi w walce o Warner Bros Discovery!
Komentarz giełdowy: Czy Fed uratuje wyceny?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.