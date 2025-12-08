Departament Handlu USA zezwoli na eksport chipów Nvidii do Chin 📈 Akcje zyskują 3%

Departament Handlu USA ma wkrótce pozwolić na eksport układu H200 firmy Nvidia do Chin, poinformował portal Semafor, powołując się na osobę bliską sprawie (źródło: Reuters). Notowania Nvidii (NVDA.US) przyspieszyły po tym, jak informacja została podana przez Reutersa. Akcje zyskują obecnie 3%, mimo niewielkich spadków na początku sesji. Wiadomość pojawia się zaledwie trzy dni po przedstawieniu obupartyjnego projektu ustawy w Senacie USA (Secure and Feasible Exports Chips Act), który miałby zablokować sprzedaż najbardziej zaawansowanych chipów AI Nvidii (H200 i Blackwell) do Chin na 30 miesięcy, aby ograniczyć dostęp Pekinu do najbardziej zaawansowanych technologii.

Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.