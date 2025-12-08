IBM kupuje Confluent i stawia na chmurę oraz sztuczną inteligencję

IBM ogłosiło zamiar przejęcia Confluent Inc. za 11 miliardów USD, oferując 31 USD za akcję w transakcji gotówkowej. Confluent to kalifornijska firma specjalizująca się w zarządzaniu strumieniami danych w czasie rzeczywistym, oparta na open-source’owej platformie Apache Kafka.

Transakcja, która ma zostać zakończona do połowy 2026 roku po uzyskaniu zgód regulacyjnych i akceptacji akcjonariuszy, zostanie sfinansowana gotówką przez IBM. Jest to największe przejęcie firmy od czasu zakupu Red Hata w 2019 roku i wpisuje się w strategię IBM skoncentrowaną na rozwoju oprogramowania oraz usług chmurowych.

Dzięki nabyciu Confluent IBM planuje rozszerzyć swoją ofertę o zaawansowaną platformę do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Technologia ta jest kluczowa dla przedsiębiorstw, które muszą zarządzać rosnącymi wolumenami danych oraz wdrażać rozwiązania sztucznej inteligencji. Integracja produktów Confluent z narzędziami IBM do automatyzacji i bezpieczeństwa pozwoli klientom lepiej wykorzystywać dane przy podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym.

Confluent w ostatnim czasie odnotował znaczący wzrost przychodów w skali roku, przewyższając prognozy rynkowe, co dodatkowo podkreśla atrakcyjność firmy na rynku technologii przetwarzania danych. Analitycy wskazują, że przejęcie może przynieść korzyści IBM już w pierwszym pełnym roku po zamknięciu transakcji, z pozytywnym wpływem na EBITDA i wolne przepływy pieniężne.

Dla rynków jest to sygnał, że IBM aktywnie inwestuje w rozwój i wzmacnianie pozycji w sektorze chmury i sztucznej inteligencji, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne technologie przetwarzania danych. Chociaż akcje IBM początkowo odnotowały niewielki spadek, transakcja wskazuje na długoterminowe nastawienie firmy na wzrost i innowacje w branży IT.