Akcje Arista Networks tracą 6% po umowie Nvidia z Meta Platforms 📉

Nvidia ro艣nie w sieciach (sprzeda偶 Spectrum-X na poziomie ok. $8 mld rocznie) i wsp贸艂pracuje z Cisco (SiliconOne) .

Jednak Arista niemal podwoi艂a sw贸j udzia艂 w AI Ethernet back-end 鈥 z 6% do 11% w 2024 roku (dane Dell鈥橭ro).

Nvidia i Cisco mog膮 wygenerowa膰 ok. $2,4 mld sprzeda偶y prze艂膮cznik贸w w 2025 r., przy ok. $7,5鈥8 mld dla Aristy (dla kt贸rej to core biznesu).