⏬NATGAS traci blisko 2%

Ceny gazu domykają lukę rolowania wobec oczekiwania wyraźnego spadku popytu

Gaz kontynuuje wyraźne spadki, które rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Niewielkie odbicie obserwowaliśmy po rolowaniu, ale w piątek ceny gazu powróciły ponownie do spadków wobec pojawienia się nowych prognoz wskazujących na wyraźne ochłodzenie na koniec sierpnia i początek września. Rekordowa produkcja gazu w USA, eksport poniżej możliwości z nadwyżką pozwalały na mocne odbudowywanie zapasów, nawet przy nieco większym niż standardowo zużyciu gazu. W tym momencie istnieje szansa, że popyt spadnie poniżej normalnych wartości, co pozwoli na dalszy silniejszy wzrost zapasów gazu.

W dużej części Stanów Zjednoczonych temperatury mają być niższe od standardowych na przełomie sierpnia oraz września. Źródło: Bloomberg Finance LP

Po okresie zwiększonego zużycia gazu przez elektrownie gazowe (środkowy wykres), zużycie powraca do średnich wartości i istnieje szansa na spadek poniżej 5 letniej średniej, co powoli na szybszy przyrost zapasów w kolejnych tygodniach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena gazu w pełni domknęła lukę, która powstała po rolowaniu wrześniowego kontraktu terminowego na październikowy. Cena testuje ostatnie lokalne dołki z 19 i 20 sierpnia, które były najniższymi poziomami od listopada zeszłego roku. Jeśli nie dojdzie do znacznego odbicia popytu lub spadku produkcji, uczestnicy rynku będą częściej spoglądać w kerunku poziomu 2,5 USD/MMBTU, choć pojawiły się również prognozy, że gaz mógłby spaść nawet do poziomu 2 USD w przypadku utrzymującej się silnej nadpodaży w kolejnych miesiącach. Warto jednak pamiętać, że kontrakt listopadowy (kolejny za obecnym) notowany jest w okolicach 3,11 USD, czyli ok. 40 centów wyżej. Źródło: xStation5