PULS GPW: Odreagowanie po piątkowej wyprzedaży, Benefit Systems z rekordowymi przychodami

- Odreagowanie na polskich indeksach
- Banki z lekkim odbiciem
- Benefit Systems po raz pierwszy przebija 1 mld zł przychodów
Piątkowa sesja przyniosła wyraźną korektę na polskim rynku spowodowaną obawami o sektor bankowy w obliczu zapowiadanej zmiany stawki bankowego podatku CIT. Wystąpienie Powella z Jackson Hole wlała nową nadzieję w serca inwestorów, wypychając amerykańskie indeksy znów w okolicę historycznych szczytów. W krótkim terminie tak mocna reakcja rynku może zostawiać przestrzeń do potencjalnych korekt, ale z perspektywy mocno wyprzedanego w piątek rynku polskiego podłożyła podstawy pod odbicie, jakie dziś notuje większość warszawskich indeksów.
Najmocniejsze wzrosty widać na WIG20, który rośnie dzisiaj o 1%. Najmocniejszym sektorem na polskiej giełdzie jest dziś sektor odzieżowy, którego sub-indeks zyskuje ponad 3%. Wyraźne odbicie widać także na akcjach banków, choć w tym przypadku ciężko mówić nadrobieniu piątkowej wyprzedaży, a raczej mamy do czynienia z odreagowaniem przez inwestorów. Powrót do poziomów sprzed piątkowych zapowiedzi wymagałby w krótkim terminie wycofania zapowiadanych zmian lub wyraźnej korekty pomysłu podatkowego.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20 utrzymują się na granicy dolnego ograniczenia trendu wzrostowego wyznaczonego przez lokalne dołki. Obrona wsparcia w okolicy 2913 pkt może stanowić pozytywną zapowiedź dla byków odnośnie kontynuacji wzrostowego trendu, choć w obliczu obecnego otoczenia rynkowego i prawdopodobnego braku wsparcia dalszych mocnych odbić ze strony banków, bardziej prawdopodobnym scenariuszem od wybijania nowych szczytów pozsotaje konsolidacja w obszarze 2913-2965 pkt. Źródło: xStation
Wiadomości ze spółek:
- Benefit Systems (BFT.PL) opublikowało wyniki za 2Q25. Spółka zaraportowała 1,09 mld zł przychodów (+30% r/r), co oznacza najwyższe kwartalne przychody w historii spółki. Jednocześnie jest to pierwszy raz, kiedy kwartalna wartość sprzedaży przekroczyła 1 mld zł. Wynik ten pozostaje zgodny z konsensusem, a choć na poziomie wyniku EBIT i EBITDA firma zaraportowała dane nieco słabsze od oczekiwań, finalny zysk netto j.d. na poziomie 142,8 mln zł (+31% r/r) pozostaje prawie 9% powyżej oczekiwań. Na notowaniach spółki nie widać mocnej reakcji, a cena pozostaje blisko poziomów z początku tego miesiąca.
WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q25
- Przychody: 1 094,0 mln zł (+29,5% r/r); konsensus: 1 088,3 mln zł (+0,5%)
- EBITDA: 325,8 mln zł (+34,0% r/r); konsensus: 333,1 mln zł (-2,2%)
- EBIT: 202,0 mln zł (+28,6% r/r); konsensus: 204,2 mln zł (-1,1%)
- Zysk netto j.d.: 142,8 mln zł (+31,1% r/r); konsensus: 131,7 mln zł (+8,5%)
- Bank Handlowy (BHW.PL) zyskuje dziś prawie 2% po informacji o zatwierdzeniu przez KNF wypłaty przez spółkę dywidendy o łącznej wartości 449,2 mln zł z zysku za 2019 r. Odbicie wzmocniły piątkowe przeceny na bankach.
- Scanway (SCW.PL) rośnie dziś prawie 12% po informacji o podpisaniu z amerykańską firmą z Kalifornii umowy o dostawie systemu wizyjnego wykorzystywanego w satelitach kontrahenta. Wartość zamówienia opiewa na 80 tys. dolarów, a czas zamówienia wynosi 5 miesięcy.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.