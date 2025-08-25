PULS GPW: Odreagowanie po piątkowej wyprzedaży, Benefit Systems z rekordowymi przychodami

Odreagowanie na polskich indeksach

Banki z lekkim odbiciem

Benefit Systems po raz pierwszy przebija 1 mld zł przychodów

Piątkowa sesja przyniosła wyraźną korektę na polskim rynku spowodowaną obawami o sektor bankowy w obliczu zapowiadanej zmiany stawki bankowego podatku CIT. Wystąpienie Powella z Jackson Hole wlała nową nadzieję w serca inwestorów, wypychając amerykańskie indeksy znów w okolicę historycznych szczytów. W krótkim terminie tak mocna reakcja rynku może zostawiać przestrzeń do potencjalnych korekt, ale z perspektywy mocno wyprzedanego w piątek rynku polskiego podłożyła podstawy pod odbicie, jakie dziś notuje większość warszawskich indeksów.

Najmocniejsze wzrosty widać na WIG20, który rośnie dzisiaj o 1%. Najmocniejszym sektorem na polskiej giełdzie jest dziś sektor odzieżowy, którego sub-indeks zyskuje ponad 3%. Wyraźne odbicie widać także na akcjach banków, choć w tym przypadku ciężko mówić nadrobieniu piątkowej wyprzedaży, a raczej mamy do czynienia z odreagowaniem przez inwestorów. Powrót do poziomów sprzed piątkowych zapowiedzi wymagałby w krótkim terminie wycofania zapowiadanych zmian lub wyraźnej korekty pomysłu podatkowego.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20 utrzymują się na granicy dolnego ograniczenia trendu wzrostowego wyznaczonego przez lokalne dołki. Obrona wsparcia w okolicy 2913 pkt może stanowić pozytywną zapowiedź dla byków odnośnie kontynuacji wzrostowego trendu, choć w obliczu obecnego otoczenia rynkowego i prawdopodobnego braku wsparcia dalszych mocnych odbić ze strony banków, bardziej prawdopodobnym scenariuszem od wybijania nowych szczytów pozsotaje konsolidacja w obszarze 2913-2965 pkt. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

Benefit Systems (BFT.PL) opublikowało wyniki za 2Q25. Spółka zaraportowała 1,09 mld zł przychodów (+30% r/r), co oznacza najwyższe kwartalne przychody w historii spółki. Jednocześnie jest to pierwszy raz, kiedy kwartalna wartość sprzedaży przekroczyła 1 mld zł. Wynik ten pozostaje zgodny z konsensusem, a choć na poziomie wyniku EBIT i EBITDA firma zaraportowała dane nieco słabsze od oczekiwań, finalny zysk netto j.d. na poziomie 142,8 mln zł (+31% r/r) pozostaje prawie 9% powyżej oczekiwań. Na notowaniach spółki nie widać mocnej reakcji, a cena pozostaje blisko poziomów z początku tego miesiąca.

WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q25

Przychody: 1 094,0 mln zł (+29,5% r/r); konsensus: 1 088,3 mln zł (+0,5%)

EBITDA: 325,8 mln zł (+34,0% r/r); konsensus: 333,1 mln zł (-2,2%)

EBIT: 202,0 mln zł (+28,6% r/r); konsensus: 204,2 mln zł (-1,1%)

Zysk netto j.d.: 142,8 mln zł (+31,1% r/r); konsensus: 131,7 mln zł (+8,5%)