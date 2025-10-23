Akcje Banco Macro zyskują przed wyborami w Argentynie 📈

Najważniejsze wnioski Kluczowe wybory w Argentynie odbędą się 26 października; rynek uważnie obserwuje poparcie dla Javiera Milei

Departament Skarbu USA pomógł argentyńskim bankom, poprawiając nastroje wokół argentyńskiego rynku akcji

Akcje argentyńskich banków wzrosły po doniesieniach medialnych, że amerykański Departament Skarbu sprzedał dolary w celu utrzymania stabilności argentyńskiego peso. Banco Macro zyskuje dziś ponad 5%, silnie odbijając po osiągnięciu wielomiesięcznych minimów. Ostatnia fala wyprzedaży została wywołana głównie przez poparcie dla przeciwników Javiera Mileia w wyborach regionalnych, co wzbudziło niepokój zagranicznych inwestorów dotyczący kondycji argentyńskiej gospodarki i przyszłych warunków finansowych. Jeśli Javier Milei utrzyma poparcie Donalda Trumpa i wygra wybory, można oczekiwać poprawy nastrojów wokół argentyńskich akcji. Data wyborów została wyznaczona na 26 października. Z drugiej strony porażka liberalnego prezydenta i jego 'kapitalistycznego projektu' dla Argentyny mogłyby istotnie uderzyć w nastroje inwestorów oraz kondycję finansową państwa, które boryka się z radykalnymi reformami od bezpieczeństwa wewnętrznego, przez podatki, aż po ustrój prawny. W ciągu ostatniego miesiąca wszystkie najważniejsze argentyńskie banki odnotowały wzrosty kursów akcji przewyższające wyniki indeksu S&P 500 – Banco Macro wzrósł o ponad 40%, Financiero Galicia o prawie 25%, a Banco BBVA Argentina zyskał 17%. Źródło: xStation5

