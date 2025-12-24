DE40: Eskalacja regulacyjna i dyplomatyczna w okresie świątecznym

Zmienność oraz obrót na europejskich parkietach jest wyraźnie obniżona w wyniku zamknięcia wielu z nich podczas obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Notowania nie odbędą się na giełdach w Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Skandynawii oraz w krajach Bałtyckich. Notowania zostają skrócone do 12:30 w UK, do 14:00 w Hiszpanii oraz do 14:05 we Francji. Wśród kontraktów wzrosty notuje FRA40, który rośnie dziś o 0,3%.

Mimo braku istotnych odczytów na kontynencie i obniżonej aktywności inwestorów, nie zabraknie jednak czynników cennotwórzych, które mogą zostać zdyskontowane po zakończeniu okresu świątecznego.

USA ogłosiło sankcje wizowe na 5 komisarzy Europejskich zaangażowanych w legislacje związaną z usługami cyfrowymi w EU. Pomimo wielokrotnych wskazań praktyk monopolowych i nielegalnego przetwarzania danych przez amerykańskie koncerny technologiczne, administracja prezydenta Donalda Trumpa utrzymuje że kary mają charakter polityczny i opiniotwórczy. Wydarzenie to radykalna eskalacja napięć między Europą a USA, co niewątpliwe z czasem znajdzie odzwierciedlania w wycenach rynkowych.

W tym samym czasie zaostrza się spór między Włoskim regulatorem (AGCM) a spółką Meta. Włochy zdecydowały o nakazie zawieszenia części zapisów kontraktowych z WhatsApp, które jak twierdzi regulator, nadużywają pozycji lidera rynkowego i działają na szkodę klientów.

Dane Makroekonomiczne:

W USA zostaną opublikowane dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, odczyt znacznie rozbieżny z oczekiwaniami rynku może wpłynąć na m.in siłę Euro do Dolara. Oczekuje się ok. 224 tyś. nowych wniosków.

FRA40 (D1)

Źródło: xStation5

Kurs utrzymuje się w długookresowym kanale wzrostowym, jednak momentum zauważalnie spada. Kupującym po raz kolejny nie udało się pokonać lokalnych szczytów na poziomie 8320, kurs zaczyna coraz dłużej oscylować w dolnym ograniczeniu kanału trendu wzrostowego. Dla podaży pierwszym celem jest wybicie dołem z kanału w kierunku FIBO 23,6 co mogłoby dać przestrzeń do dalszych spadków.

Wiadomości ze spółek: