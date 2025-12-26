US OPEN: US500 testuje historyczne szczyty dzięki wzrostom spółek technologicznych

Najważniejsze wnioski US500 oraz US100 zyskują w pierwszą sesję po Świętach

Mocne wzrosty spółek technologicznych w ostatnią sesję w tym tygodniu

Inwestorzy liczą na kontynuację Rajdu Św. Mikołaja oraz przedłużenie wzrostów w pierwszej części stycznia

Po świątecznej przerwie handel na Wall Street rozpoczął się w spokojnych nastrojach. Kontrakt na najważniejszy indeks na Wall Street, US500 znajduje się na historycznych szczytach, natomiast US100 znajduje się ok. 2% od dziennych historycznych szczytów z końca października. Inwestorzy kończą rok na wysokich poziomach na głównych indeksach, oczekując dalszych obniżek stóp procentowych w USA oraz solidnych wyników spółek. Indeks S&P 500 zyskuje w tym roku niemal 18%, co jest 3 rokiem z rzędu wzrostem. Dwa poprzednie lata wynosiły ponad 20%. US500 zyskuje 0,11% w trakcie piątkowej, ostatniej sesji w tym tygodniu. Potencjalnie może to być 6 z rzędu sesja wzrostowa na Wall Street. Kontrakt US500 zbliża się do poziomu 7000 punktów. Potencjalnie S&P 500 ma jeszcze dalszy potencjał wzrostowy, biorąc pod uwagę to, że takie spółki jak Nvidia czy inne spółki technologiczne pozostają poniżej swoich historycznych szczytów. Wieści ze spółek: Nvidia ( NVDA.US ) - spółka poinformowała o zakupie startupu chipowego Groq za 20 mld dolarów, co jest największą transakcją przejęcia przeprowadzoną przez Nvidie. Przejęcie aktywów Groqa powoduje przejęcie technologii LPU, która oferuje znacznie wyższą wydajność w obsłudze modeli językowych niż tradycyjne procesory graficzne GPU. Transakcja ta może wywołać rygorystyczne kontrole antymonopolowe, biorąc pod uwagę ogromną pozycję Nvidii na rynku. Nvidia zyskuje na początku sesji 0,7%

Micron ( MU.US ) kontynuuje wzrosty, dodając do ponad 20% wzrostu w tym miesiącu, co jest związane z mocnymi prognozami wzrostu. Spółka zyskuje jako jeden z kluczowych producentów pamięci, która jest potrzebna wraz z dalszym wzrostem sprzedaży procesorów. Micron zyskuje 1,5% na starcie sesji.

Biohaven ( BHVN.US ) traci ponad 11% na starcie, po tym jak eksperymentalny lek na depresję nie spełnił głównego celu badań w połowie gazy, co pogłębia serię niepowodzeń firmy w całym roku. Akcje straciły blisko ¾ wartości w tym roku.

Coupang ( CPNG.US ), południowokoreańska spółka zajmująca się handlem detalicznym online rośnie dzisiaj ponad 8% po tym jak dane, które wyciekły z firmy zostały usunięte przez podejrzanego.

Spółki wydobywcze metali szlachetnych, a wszczególności srebra zyskują mocno na początku sesji ze względu na kolejne rekordy srebra na poziomie 75 USD za uncję. Wzrosty First Majestic, Coeur Mining i Endeavour Silver zyskują w okolicach 3%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.