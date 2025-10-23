Akcje Beyond Meat po wielkim spadku📉Czy 'short squeeze' wróci?

- Akcje Beyond Meat spadły z 7 USD wczoraj do 3 USD obecnie
- Short interest to obecnie ok. 109% free floatu wobec 82% wczoraj wg. danych Ortex
- Technicznie taka sytuacja sprawia, że szansa na short squeeze nadal istnieje
Według danych Ortex aktualnie 'short interest' na akcjach Beyond Meat (BYND.US) wynosi obecnie 109% free floatu wobec 82% wczoraj. To oznacza, że inwestorzy grający na spadki pożyczyli i sprzedali więcej akcji, niż faktycznie jest dostępnych w wolnym obrocie. To bardzo rzadkie i ekstremalne zjawisko, które może wskazywać na wielki pesymizm wobec biznesu spółki, ale co za tym idzie potencjalne ryzyko short squeeze, jeśli cena zacznie rosnąć i grający na krótko będą musieli odkupić akcje, by zamknąć pozycje. W takich okolicznościach może dojść do kolejnego odbicia, pod warunkiem że wolumen zakupowy akcji BYND.US wzrośnie. Z drugiej strony finansowa sytuacja spółki jest trudna i bez istotnej poprawy fundamentów trudno oczekiwać, by sam optymizm inwestorów detalicznych zdołał trwale odwrócić trend.
