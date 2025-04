Akcje Boeinga rosną po lepszych od oczekiwań wynikach za I kwartał

Akcje Boeing Co. (BA.US) rosną o 4,2% w handlu przedsesyjnym w środę, po tym jak gigant lotniczy przedstawił wyniki za pierwszy kwartał, które przewyższyły oczekiwania Wall Street, wykazując oznaki poprawy pomimo wyzwań produkcyjnych i globalnych napięć handlowych.

Wyniki finansowe przebijają prognozy

Spółka wykazała stratę netto w wysokości 31 milionów dolarów (0,16 dolara na akcję), co stanowi znaczną poprawę w porównaniu ze stratą 355 milionów dolarów rok wcześniej. Przychody wzrosły o 18% do 19,5 miliarda dolarów, a skorygowana strata na akcję wyniosła 0,49 dolara, co jest lepszym wynikiem od spodziewanej straty na poziomie 1,29 dolara. Ujemny przepływ gotówki w wysokości 2,3 miliarda dolarów był znacznie lepszy od przewidywanych 3,4 miliarda. Przychody segmentu samolotów komercyjnych wzrosły o 75% do 8,15 miliarda dolarów, po tym jak Boeing dostarczył 130 samolotów, co stanowi wzrost o prawie 60% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ożywienie w segmencie samolotów komercyjnych

Przychody z samolotów komercyjnych wzrosły o 75% do 8,15 miliarda dolarów, gdyż Boeing dostarczył 130 samolotów w ciągu kwartału, co stanowi wzrost o prawie 60% w porównaniu z 83 dostawami rok wcześniej. Program 737 stopniowo zwiększa produkcję, z planami osiągnięcia 38 samolotów miesięcznie w tym roku. Dyrektor generalny Kelly Ortberg ogłosił, że firma przygotowuje się do wystąpienia o zgodę FAA na dalsze zwiększenie produkcji do 42 samolotów miesięcznie "jeszcze w tym roku".

Wyniki segmentu obronności

Przychody w segmencie Defense, Space & Security spadły o 9% do 6,3 miliarda dolarów, choć segment wykazał marżę operacyjną na poziomie 2,5%, co odzwierciedla stabilizację wyników operacyjnych. W ciągu kwartału Boeing zabezpieczył znaczący kontrakt na zaprojektowanie i budowę F-47, myśliwca nowej generacji dla Sił Powietrznych USA. Zamówienie nie jest jednak jeszcze uwzględnione w portfelu zamówień obronnych firmy o wartości 62 miliardów dolarów.

Boeing (D1)

W handlu przedsesyjnym akcje oscylują wokół 100-dniowej średniej kroczącej — kluczowego poziomu, którego utrzymanie będzie celem byków, ponieważ mogłoby to otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Niedźwiedzie z kolei będą dążyć do zepchnięcia ceny poniżej 30-dniowej średniej kroczącej. Wskaźnik RSI wykazuje trend wzrostowy, podczas gdy MACD poszerza się po byczym przecięciu.