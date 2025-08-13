CHN.cash zyskuje 2,6% 📈Akcje chińskich spółek w górę

Chińskie spółki (ADR-y) są dziś jednymi z najlepiej radzących sobie walorów na amerykańskiej giełdzie a futures na chiński HSCEI Index (CHN.cash) zyskują ponad 2,6%, wyrównując lokalne szczyty z lipca. Mimo mieszanych danych makro z gospodarki Chin i braku 'zadowalającego' programy stymulacyjnego krajowy popyt, akcje z Państwa Środka stały się 'wabikiem' na zagraniczny kapitał, szukający ekspozycji poza USA. Wyższe cłą w USA, które miały wejść w życie w tym tygodniu zostało wydłużone o kolejne 90 dni. Powodem takiego stanu rzeczy mogą być relatywnie atrakcyjne wyceny, zmiana polityki kapitałowej na bardziej przyjazną 'budowie rynkowej wartości firm', wsparcie władzy dla rynku akcji (rzucenie 'wyzwania' zachodnim rynkom) oraz spadek ryzyka geopolitycznego.

Zarówno Chiny, jak i USA próbują utrzymać się na dyplomatycznej ścieżce mimo 'tarć' przez co ryzyko ew. delistingu chińskich firm z USA także spadło, a oba kraje deklarują chęć skorzystania ze wzajemnej 'kapitalistycznej' dostępności do wolnego rynku (choć z pewnymi, znaczącymi czasami ograniczeniami).

USA zezwoliły Chinom na dostęp do starszej architektury chipów AI od Nvidia, czy AMD, co potencjalnie oznacza, że pewne tarcia na poziomie strategicznym są powoli równoważone. Z drugiej strony, USA mogło uznać, że Chińczycy już dysponują zbliżoną technologią (Huawei), przez co nie istnieje strategiczny interes wstrzymywać sprzedaży krajowym firmom;

W ostatnim czasie Waszyngton ograniczył też komentarze dot. sytuacji w Tajwanie, a Trump odmówił spotkania z prezydentem wyspy, chcąc uniknąć zaostrzenia relacji z Pekinem. Wydaje się, że głównym motorem Chin będzie powoli rosnący impuls kredytowy, a kolejne programy wsparcia na poziomie centralnym mogą jeszcze nadejść. Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Akcje Alibaba (BABA.US) notują ponad 3% skok i zbliżają się do rekordowych poziomów i wybijają się górą z formacji trójkąta, potencjalnie otwierając drogę do testu okolic 140 USD w średnim terminie. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.