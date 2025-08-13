Podsumowanie dnia - Dolar słabnie wobec oczekiwań na cięcia

Indeksy amerykańskie kontynuują dziś wzrost, choć oddają część z nich w drugiej części sesji. US500 znajduje się na zero na nieco ponad 2 godziny przed zamknięciem sesji, natomiast US100 traci ok. 0,1%. US200 zyskuje ponad 1%

Mocne wzrosty obserwowane były dzisiaj w trakcie sesji azjatyckiej, przede wszystkim na indeksie największych chińskich spółek oraz giełdy w Hong Kongu. Wzrosty w Europie były dzisiaj ograniczone.

Uwagę przyciąga ponad 18% spadek cen akcji CoreWeave, spółki specjalizującej się w infrastrukturze dla sektora AI (GPU); raportowane przez spółkę przychody mocno wzrosły, ale zysk netto nieoczekiwanie spadł. Morgan Stanley wydał dla spółki rekomendację ‘Equalweight’ z ceną 91 USD, blisko 30% niższą, od dzisiejszych notowań

Dolar amerykański kontynuuje osłabienie wobec rosnących oczekiwań na cięcia stóp procentowych w USA. Para EURUSD sięga już powyżej poziomu 1,1700

Donald Trump i Scott Bessent podkreślili dziś kolejny raz potrzebę obniżek stóp w USA, przy czym Trump zasugerował, że stopy powinny spaść do 1%, a Bessent optował za cięciem w granicach 1,5% względem obecnego poziomu

Ceny srebra wzrosły dzisiaj do poziomu 38,5 USD za uncję, zaliczając wzrost na poziomie ponad 1,5%. Wzrosty cen srebra motywowane są dalszymi umiarkowanymi wzrostami cen złota wobec słabnącego dolara, przez rosnące oczekiwania dotyczące cięcia stóp procentowych w USA

PKB z Polski wzrósł o 3,4% r/r, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, przyspieszając z 3,2% r/r. Kwartalnie był to wzrost rzędu 0,8% k/k, nieco wolniej od oczekiwań. Warto pamiętać, żę cel wzrostu wyznaczony przez rząd w tym roku to poziom 3,7%, który może pozwolić na to, aby zmniejszyć deficyt fiskalny poniżej poziomu 6,0%.

Inflacja w Niemczech wypada zgodnie ze wstępnym odczytem na poziomie 2,0% za lipiec, natomiast inflacja w Hiszpanii wzrosła do 2,7% r/r, co zmniejsza szanse na dodatkową obniżkę stóp procentowych ze strony EBC w tym roku

Ropa naftowa kontynuuje spadki w oczekiwaniu na piątkowe spotkanie pomiędzy Trumpem i Putinem. Oprócz tego zapasy ropy wg DOE wzrosły o 3 mln brk, wyraźnie powyżej prognoz, co przypieczętowało spadek ropy WTI poniżej poziomu

Kontrakty terminowe na amerykański gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) notują prawie 2% odreagowanie po ostatnich spadkach, napędzanych stabilnymi, wysokimi zapasami w USA (ok. 3100 bcf) i najzimniejszym sierpniem od 8 lat; na Atlantyku formuje się huragan, co dodatkowo może sprzyjać chłodniejszym temperaturom na wschodnim wybrzeżu USA

Na giełdzie amerykańskiej bardzo dobrze radzą sobie akcje chińskich spółek; ADR-y na Alibaba (BABA.US) rosną o ponad 3%. Kontrakty terminowe na benchmark HSCEI zyskują ponad 2,5%. Wzrosty napędza ‘korzystny’ zwrot w relacjach Waszyngtonu z Pekinem i perspektywa odradzającego się popytu w gospodarce Chin

Ethereum notuje ponad 2% wzrost i rośnie do 4700 USD, zbliżając się do szczytów z hossy 2021 roku. Analitycy Standard Chartered widzą potencjał do wzrostu na poziom 7500 USD w tym roku m.in. dzięki większym wolumenom rozliczeniowym na blockchainie Ethereum. Bitcoin konsoliduje w okolicach 120 tys. Dolarów

Donald Trump zasygnalizował, że na szczycie z Putinem, w Alasce nie będzie poruszany temat ew. ustępstw terytorialnych Ukrainy i taki wariant mógłby być tematem ew. kolejnego szczytu, w którym udział wzięłaby Ukraina

Trump wskazał również, że zamierza nominować wcześnie nowego szefa Fed i w tym momencie na giełdzie nazwisk znajdują się 3-4 osoby.