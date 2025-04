Akcje Chipotle stabilne pomimo obniżenia prognozy rocznej sprzedaży

Akcje Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG.US) pozostały stabilne w czwartek po tym, jak sieć restauracji typu fast-casual obniżyła swoją całoroczną prognozę sprzedaży i odnotowała pierwszy kwartalny spadek sprzedaży od prawie pięciu lat.

Wyniki za I kwartał poniżej oczekiwań

Chipotle odnotowało zysk za pierwszy kwartał w wysokości 29 centów na skorygowaną akcję, nieznacznie powyżej szacunków analityków wynoszących 28 centów, ale porównywalna sprzedaż spadła o 0,4%, znacznie poniżej oczekiwanego wzrostu o 1,74%. Przychody wzrosły o 6,4% do 2,88 miliarda dolarów, ale nie osiągnęły prognozowanych 2,94 miliarda dolarów. Spadek sprzedaży był spowodowany 2,3% spadkiem liczby transakcji, częściowo zrównoważonym przez 1,9% wzrost średniej wartości zamówienia. Średnia sprzedaż w restauracji osiągnęła 3,19 miliona dolarów, nieznacznie powyżej prognozy 3,17 miliona dolarów.

Sprzedaż w restauracjach. Źródło: Bloomberg L.P.

Obniżone prognozy

Firma obniżyła swoją prognozę na rok fiskalny 2025:

Porównywalna sprzedaż w restauracjach oczekiwana jest obecnie w niskim jednocyfrowym zakresie, w porównaniu z wcześniejszą prognozą niskiego do średniego jednocyfrowego zakresu

Nadal planuje otwarcie 315 do 345 nowych restauracji

Utrzymuje szacowaną efektywną stopę podatkową między 25% a 27% przed pozycjami jednorazowymi

"Chociaż na nasze wyniki w pierwszym kwartale wpłynęło kilka niekorzystnych czynników, w tym pogoda i spowolnienie wydatków konsumenckich, nasze zespoły nadal osiągają znaczący postęp w poprawie realizacji działań w naszych restauracjach," powiedział Scott Boatwright, Dyrektor Generalny Chipotle. "Jestem przekonany, że mamy solidny plan powrotu do dodatnich wskaźników transakcji w drugiej połowie roku."

Firma wskazała niepokój konsumentów związany z kwestiami ekonomicznymi, takimi jak cła, jako główny powód ograniczenia wydatków. Dyrektor finansowy Adam Rymer zauważył, że spadek był szeroko widoczny we wszystkich grupach dochodowych i regionach geograficznych, odzwierciedlając obawy "o to, co nastąpi, bardziej niż cokolwiek innego", pomimo stosunkowo silnych wskaźników rynku pracy.

Chipotle przewiduje, że obecne 10% cła, wraz z 25% opłatami na aluminium, wpłyną na wyniki drugiego kwartału o około 20 punktów bazowych. Firma oświadczyła, że nie planuje podwyższać cen w menu w celu zrekompensowania tych kosztów, a Boatwright wskazał, że wchłoną zwiększone koszty zamiast przenosić je na konsumentów.

Zarząd zatwierdził również dodatkowy program odkupu akcji o wartości 400 milionów dolarów. Analityk Barclays Jeffrey Bernstein obniżył docelową cenę akcji Chipotle do 52 dolarów z 56 dolarów po opublikowaniu raportu.

Chipotle (D1)

Akcje obecnie notowane są w pobliżu 30-dniowej średniej kroczącej (SMA). Byki będą dążyć do wypchnięcia ceny powyżej 50-dniowej SMA, podczas gdy niedźwiedzie będą celować w ruch w kierunku ostatnich minimów. Wskaźnik RSI próbuje wybić się z niedźwiedziej dywergencji, podczas gdy MACD pozostaje ciasny, wskazując na niezdecydowanie na rynku.