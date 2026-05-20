Akcje firm półprzewodnikowych znowu szarżują 📈 Rynek reaguje na wyniki Target i Lowe's

Sektor półprzewodników ponownie próbuje nadać wzrostowy ton środowej sesji na Wall Street, na około półtorej godziny przed otwarciem giełdy za oceanem. Po krótkiej realizacji zysków inwestorzy wracają do spółek technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją i infrastrukturą centrów danych, traktując dzisiejsze wyniki Nvidii jako potencjalny katalizator dla całego rynku growth.
Półprzewodniki na fali
- ETF iShares Semiconductor ETF (SOXX) rośnie o ponad 2%, a kapitał ponownie płynie do najbardziej wrażliwych na AI nazw. Marvell Technology zyskuje ponad 5%, Intel ponad 4%, natomiast Micron Technology o ponad 3%. Rynek wyraźnie wraca do narracji, w której wydatki na AI oraz infrastruktura obliczeniowa pozostają jednym z niewielu segmentów zdolnych utrzymać wysoką dynamikę wzrostu mimo spowalniającej gospodarki.
- Szczególnie interesujący pozostaje Intel. Spółka jeszcze kilkanaście miesięcy temu była postrzegana jako technologiczny outsider przegrywający z AMD i Nvidią, jednak inwestorzy zaczynają ponownie wyceniać potencjalny powrót Intela do gry dzięki inwestycjom w foundry, wsparciu amerykańskiej polityki przemysłowej oraz odbiciu rynku PC i serwerów. W krótkim terminie Intel pozostaje jednak przede wszystkim zakładem na sentyment wobec całego sektora półprzewodników.
- Analog Devices pokazał z kolei, jak bardzo rynek stał się wymagający wobec technologii. Spółka przebiła oczekiwania zarówno na poziomie zysku, jak i przychodów — raportując 3,09 USD EPS wobec oczekiwanych 2,88 USD — a mimo to akcje lekko spadają. To sygnał, że inwestorzy oczekują dziś nie tylko dobrych wyników, ale również wyraźnego przyspieszenia wzrostu i mocnych prognoz na kolejne kwartały. W środowisku wysokich wycen samo „beating estimates” przestaje wystarczać.
Dzisiejsza sesja może więc stać się klasycznym testem dla całego rajdu AI. Nvidia od miesięcy pełni rolę barometru apetytu na ryzyko w sektorze technologicznym. Mocne wyniki mogłyby ponownie uruchomić momentum w półprzewodnikach, natomiast jakiekolwiek oznaki słabszego popytu na akceleratory AI mogłyby wywołać gwałtowną realizację zysków po jednym z najsilniejszych rajdów ostatnich lat. Po ostrych spadkach akcje Qualcomm notowane są przed otwarciem prawie 3% wyżej.
Źródło: xStation5
Target pokazuje siłę amerykańskiego konsumenta
Na drugim biegunie rynku znajduje się dziś sektor detaliczny, gdzie pozytywnie zaskoczył Target. Akcje spółki rosną o blisko 2% po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych oraz podniesieniu prognozy sprzedaży na cały rok.
- Target zarobił 1,71 USD na akcję przy przychodach rzędu 25,44 mld USD, wyraźnie przebijając konsensus Wall Street. Jeszcze ważniejszy dla rynku okazał się jednak wzrost oczekiwań dotyczących całorocznej sprzedaży netto do 4%. To sugeruje, że mimo utrzymujących się wysokich stóp procentowych i presji inflacyjnej amerykański konsument pozostaje bardziej odporny, niż wcześniej zakładano.
- W obecnym otoczeniu makroekonomicznym detal staje się jednym z najważniejszych wskaźników kondycji gospodarki USA. Każdy sygnał stabilizacji wydatków konsumenckich zmniejsza obawy przed gwałtownym spowolnieniem gospodarczym, co pomaga utrzymywać wysokie wyceny amerykańskich akcji.
Źródło: xStation5
Lowe’s rozczarowuje mimo dobrych wyników
Znacznie chłodniej rynek przyjął raport Lowe’s. Mimo że spółka przebiła oczekiwania analityków zarówno pod względem zysku, jak i przychodów, akcje tracą ponad 2% przed otwarciem sesji. Rynek coraz mniej patrzy na same historyczne wyniki, a coraz bardziej na przyszłą dynamikę wzrostu. Segment home improvement pozostaje pod presją wysokich kosztów kredytu hipotecznego oraz słabszej aktywności na rynku nieruchomości. Inwestorzy obawiają się, że amerykański konsument ogranicza większe wydatki remontowe i przesuwa część konsumpcji w stronę tańszych kategorii. Reakcja Lowe’s pokazuje też szerszy problem obecnego rynku: poprzeczka dla spółek detalicznych została ustawiona bardzo wysoko. Wystarczy solidny raport bez wyraźnego impulsu wzrostowego, aby inwestorzy zaczęli realizować zyski.
Źródło: xStation5
Micron i SanDisk korzystają na problemach Samsunga i oczekiwaniach wobec Nvidii
Strajk w Samsungu: Presja podażowa dla półprzewodników?
Chiny zamykają drzwi przed Nvidią. Pekin stawia na własne chipy!
Puls GPW: W20 próbuje odbijać po spadku do ważnego wsparcia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.