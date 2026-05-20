Akcje firm półprzewodnikowych znowu szarżują 📈 Rynek reaguje na wyniki Target i Lowe's

Sektor półprzewodników ponownie próbuje nadać wzrostowy ton środowej sesji na Wall Street, na około półtorej godziny przed otwarciem giełdy za oceanem. Po krótkiej realizacji zysków inwestorzy wracają do spółek technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją i infrastrukturą centrów danych, traktując dzisiejsze wyniki Nvidii jako potencjalny katalizator dla całego rynku growth.

Półprzewodniki na fali

ETF iShares Semiconductor ETF (SOXX) rośnie o ponad 2%, a kapitał ponownie płynie do najbardziej wrażliwych na AI nazw. Marvell Technology zyskuje ponad 5%, Intel ponad 4%, natomiast Micron Technology o ponad 3%. Rynek wyraźnie wraca do narracji, w której wydatki na AI oraz infrastruktura obliczeniowa pozostają jednym z niewielu segmentów zdolnych utrzymać wysoką dynamikę wzrostu mimo spowalniającej gospodarki.

Szczególnie interesujący pozostaje Intel. Spółka jeszcze kilkanaście miesięcy temu była postrzegana jako technologiczny outsider przegrywający z AMD i Nvidią, jednak inwestorzy zaczynają ponownie wyceniać potencjalny powrót Intela do gry dzięki inwestycjom w foundry, wsparciu amerykańskiej polityki przemysłowej oraz odbiciu rynku PC i serwerów. W krótkim terminie Intel pozostaje jednak przede wszystkim zakładem na sentyment wobec całego sektora półprzewodników.

Analog Devices pokazał z kolei, jak bardzo rynek stał się wymagający wobec technologii. Spółka przebiła oczekiwania zarówno na poziomie zysku, jak i przychodów — raportując 3,09 USD EPS wobec oczekiwanych 2,88 USD — a mimo to akcje lekko spadają. To sygnał, że inwestorzy oczekują dziś nie tylko dobrych wyników, ale również wyraźnego przyspieszenia wzrostu i mocnych prognoz na kolejne kwartały. W środowisku wysokich wycen samo „beating estimates” przestaje wystarczać.

Dzisiejsza sesja może więc stać się klasycznym testem dla całego rajdu AI. Nvidia od miesięcy pełni rolę barometru apetytu na ryzyko w sektorze technologicznym. Mocne wyniki mogłyby ponownie uruchomić momentum w półprzewodnikach, natomiast jakiekolwiek oznaki słabszego popytu na akceleratory AI mogłyby wywołać gwałtowną realizację zysków po jednym z najsilniejszych rajdów ostatnich lat. Po ostrych spadkach akcje Qualcomm notowane są przed otwarciem prawie 3% wyżej.

Target pokazuje siłę amerykańskiego konsumenta

Na drugim biegunie rynku znajduje się dziś sektor detaliczny, gdzie pozytywnie zaskoczył Target. Akcje spółki rosną o blisko 2% po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych oraz podniesieniu prognozy sprzedaży na cały rok.

Target zarobił 1,71 USD na akcję przy przychodach rzędu 25,44 mld USD, wyraźnie przebijając konsensus Wall Street. Jeszcze ważniejszy dla rynku okazał się jednak wzrost oczekiwań dotyczących całorocznej sprzedaży netto do 4%. To sugeruje, że mimo utrzymujących się wysokich stóp procentowych i presji inflacyjnej amerykański konsument pozostaje bardziej odporny, niż wcześniej zakładano.

W obecnym otoczeniu makroekonomicznym detal staje się jednym z najważniejszych wskaźników kondycji gospodarki USA. Każdy sygnał stabilizacji wydatków konsumenckich zmniejsza obawy przed gwałtownym spowolnieniem gospodarczym, co pomaga utrzymywać wysokie wyceny amerykańskich akcji.

Lowe’s rozczarowuje mimo dobrych wyników

Znacznie chłodniej rynek przyjął raport Lowe’s. Mimo że spółka przebiła oczekiwania analityków zarówno pod względem zysku, jak i przychodów, akcje tracą ponad 2% przed otwarciem sesji. Rynek coraz mniej patrzy na same historyczne wyniki, a coraz bardziej na przyszłą dynamikę wzrostu. Segment home improvement pozostaje pod presją wysokich kosztów kredytu hipotecznego oraz słabszej aktywności na rynku nieruchomości. Inwestorzy obawiają się, że amerykański konsument ogranicza większe wydatki remontowe i przesuwa część konsumpcji w stronę tańszych kategorii. Reakcja Lowe’s pokazuje też szerszy problem obecnego rynku: poprzeczka dla spółek detalicznych została ustawiona bardzo wysoko. Wystarczy solidny raport bez wyraźnego impulsu wzrostowego, aby inwestorzy zaczęli realizować zyski.

