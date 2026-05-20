Strajk w Samsungu: Presja podażowa dla półprzewodników?

Koreański konglomerat to jeden z najważniejszych graczy na globalnym rynku. Marka ta staje się szczególnie istotna w perspektywie rozgrzanego do białości rynku półprzewodników.

Gigantyczne inwestycje amerykańskich spółek technologicznych rozlewają się na kolejne sektory i nisze, które puchną o setki procent niemal z tygodnia na tydzień - na fali wąskich gardeł i nieprzebranych potoków pieniędzy płynących od liderów wyścigu o AI.

Jednym z kluczowych komponentów tego wyścigu jest segment pamięci, w tym DRAM, NAND oraz HBM. Samsung ma ok. 30% udziału w całym tym rynku , który wzrósł kilkukrotnie w ciągu zaledwie ostatnich kwartałów.

W tej perspektywie ogromnym zachwianiem dla wycen i niemal nieistniejącej już stabilności rynku jest wiadomość o strajku, który wybuchł w Samsung Electronics. Około 48–50 tys. pracowników koreańskiego giganta ma rozpocząć strajk już jutro, a ma on trwać 18 dni.

Główną osią konfliktu między pracownikami a zarządem są bonusy. Spółka zanotowała wzrost zysku operacyjnego w I kwartale 2026 roku na poziomie 750% rok do roku . Jak twierdzą przedstawiciele związków zawodowych, domagają się reformy polityki premiowej - w tym wycofania limitu premii na poziomie 50% rocznego wynagrodzenia oraz żądają zobowiązania się spółki do przeznaczania 15% zysku na premie.

Zarząd spółki kategorycznie odrzucił żądania związków zawodowych, argumentując, że stoją one w sprzeczności z „Pryncypiami zarządzania spółką”. Sami pracownicy, związkowcy i zwolennicy strajku wskazują, że rywal Samsunga w tym segmencie, SK Hynix - wypłaca premie trzykrotnie wyższe niż te, które wypłacił Samsung.

Czy jest to problem dla spółki tak dużej jak Samsung? Tak.

W strajku ma wziąć udział ok. 40% pracowników zaangażowanych w produkcję elektroniki w spółce . Samsung odmówił komentarza odnośnie potencjalnej utraty mocy produkcyjnych, jednak utrata nawet połowy obecnych mocy Samsunga może ograniczyć podaż na rynku o kilkanaście procent.

Spółka od początku roku zyskała ponad 150% wyceny, przy zmianie oczekiwań lub negatywnych zaskoczonych, przestrzeń do korekty jest duża.