Akcje H&M rosną 7% po przebiciu prognoz zysku operacyjnego📈

Akcje szwedzkiej spółki H&M (HMB.SE) wzrosły dziś o 7%, osiągając najwyższy poziom od 11 miesięcy, ponieważ inwestorzy przyjęli z zadowoleniem dowody na postępy w realizacji strategii firmy. Zysk operacyjny grupy wzrósł o 40% r/r do 4,91 mld SEK (523 mln USD), znacznie powyżej konsensusu LSEG na poziomie 3,68 mld SEK.

Przychody zmniejszyły się nieznacznie do 57 mld SEK, ale i tak przewyższyły prognozy (56,8 mld SEK).

Lepsze od oczekiwań wyniki sygnalizują, że plan poprawy strategii prezesa Daniela Ervera zaczyna przynosić efekty po ostatnich dwóch słabszych kwartałach.

Nowe kolekcje oraz marketing oparty na współpracy z celebrytami (Charli XCX, Tyla) pozycjonują H&M w rywalizacji z konkurentami z segmentu fast fashion, takimi jak Shein czy Zara.

Spółka powróciła także do organizacji prestiżowych pokazów mody – podczas London Fashion Week zaprezentowała pierwszy wybieg od 2018 roku, podkreślając dążenie do zwiększenia atrakcyjności marki.

Stan zapasów spadł o 9% r/r, co odzwierciedla lepszy miks produktowy oraz większy udział sprzedaży w sezonie po pełnych cenach. Dzięki kontroli kosztów i bardziej rygorystycznej polityce cenowej poprawiła się rentowność. Mimo to amerykańskie cła i pogarszający się sentyment konsumentów stanowią zagrożenie dla marż w IV kwartale. H&M planuje prowadzić „ostrożną politykę cenową” – podnosić ceny selektywnie, jednocześnie utrzymując poziom wejściowy dla podstawowych produktów i odzieży dziecięcej, aby chronić udział w rynku. Tegoroczny Black Friday, przypadający o jeden dzień wcześniej, może spowodować wyższe przeceny w IV kwartale. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Impuls sprzedażowy w okresie świątecznym będzie kluczowym testem trwałości strategii spółki, a rynek amerykański (13% przychodów grupy) pozostaje najważniejszym czynnikiem ryzyka w kontekście polityki handlowej. Źródło: xStation5

