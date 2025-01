Akcje Heico z największym spadkiem od 2022 roku 📉

Przychody w IV kwartale wzros艂y o 8% do rekordowego poziomu 1,013 mld USD z 936,4 mln USD rok wcze艣niej. Za ca艂y rok fiskalny wzros艂y o 30% do 3,857 mld USD z 2,968 mld USD w 2023 roku.

Mar偶a operacyjna wzros艂a w IV kwartale do 21,6% (z 20,2%), a za ca艂y rok do 21,4% (z 21,1%). EBITDA w IV kwartale wzros艂a o 13% do 264 mln USD, a za ca艂y rok fiskalny o 32% do 1,002 mld USD.