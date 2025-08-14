Dolar zyskuje po wyższym PPI 📈

🏛️Szansa na wrześniową obniżkę stóp procentowych lekko spada po publikacji danych z USA

Inflacja producencka w USA zaskoczyła niespodziewanie silnym odbiciem po tym jak łagodny odczyt z poprzedniego miesiąca sugerował ograniczony wpływ ceł Donalda Trumpa na ceny towarów producenckich.

Największa presja widoczna była w sektorze półproduktów żywieniowych (warzywa: +39%), oleju grzewczego i destylatów (+15%) oraz paliwa diesel (+12%). Presja celna ukazała się również w cenach złomu stali i żelaza (+4,5%) oraz elektroniki (+5%).

Ogólny kształt poszczególnych kontrybucji wskazuje na rosnącą presję cenową w sektorze przemysłowym, którego produkty stopniowo wyłaniają się jako nowe źródło inflacji w USA. Dotychczas to usługi były głównym czynnikiem proinflacyjnym, jednak drożejące ceny materiałów oraz obawy o łańcuchy dostaw mogą po wprowadzeniu ceł mogą niedługo przełożyć się na ceny szerokiej gamy dóbr.

Jak wskazuje rynek swapów, inwestorzy przesadnie nie zmienili swoich oczekiwań względem wrześniowego posiedzenia FED, mimo zaskoczenia inflacją PPI. W chwili obecnej prawdopodobieństwo obniżki o 25 pb szacowane jest na 94%, podczas gdy przed raportem było to 98%.

Para EURUSD na interwale H1 chwilowo testowała 200-okresową wykładniczą średnią krocząca (złota krzywa na wykresie), która z technicznego punktu widzenia może stanowić istotny punkt wsparcia dla notowań. Wczesna dynamika spadku została jednak relatywnie szybko ograniczona, co sugeruje, że inwestorzy w 100% nie zmienili swoich oczekiwań względem wrześniowej obniżki stóp procentowych przez FED, co byłoby gołębich ruchem dla samego dolara. Źródło: xStation