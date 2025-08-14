PULS GPW - Banki spadają, rynek czeka na pokój

- Zapowiedzi nowego podatku bankowego obciąża Polskie indeksy
- Niepewność przed negocjacjami pokojowymi paraliżuje rynek
- Inflacja w Polsce bez zaskoczeń
Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie otwierają się z widocznym spadkiem. Jest to pokłosie komentarza Ministra Domańskiego. Uwadze Ministerstwa Finansów nie uszły bardzo dobre wyniki polskich banków publikowane w ostatnim czasie. "Wiemy, że sektor ma w tej chwili bardzo wysokie zyski" - mówił minister w środę wieczór. WIG20 coraz bardziej oddala się od psychologicznego poziomu 3000 punktów, otwierając się spadkiem 1,5%. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na WIG-BANKI gdzie komentarz ministra wywołał otwarcie niższe o ponad 2%.
Żaden z sektorów składających się na WIG20 nie dał rady do tej pory wzrosnąć, jednak ewidentnie największym przegranym jest sektor finansowo-bankowy.
Końcowy odczyt inflacji konsumenckiej za lipiec nie dostarczył niespodzianek. Zgodnie z oczekiwaniami wyniósł on 3,1% r/r. Miesięczny wzrost cen natomiast przyśpieszył o 0,3%. Odczyty mieszące się w celu inflacyjnym NBP osłabiają złotego, rynek wycenia niewielkie przyspieszenie cyklu obniżek stóp procentowych. Największe negatywne kontrybucje do inflacji możemy obserwować w sektorach paliwowych i transportowych, a największe wzrosty powoduje energia i czynsz.
Polacy od piątku będą mogli cieszyć się długim weekendem, jednak nie ma mowy o odpoczynku na rynkach. Świat wstrzymuje oddech przed negocjacjami Putin-Trump, których rezultat może dać rynkom pretekst do wyznaczenia kierunku na najbliższe tygodnie. Będzie to informacja szczególnie istotna dla Polskiego rynku ze względu na geograficzną bliskość konfliktu.
Wiadomości ze spółek:
Quercus TFI - Powodów do zadowolenia inwestorom dostarcza raport wyników za pierwszą połowę 2025 roku. Zyski funduszu wzrosły o 37% r/r, aktywa pod zarządem wzrosły o 36% a przychody zanotowały wzrost o ponad 30%. Cena akcji rośnie na początku sesji o ponad 5%.
Toya - dostawca multimediów, opublikował wyniki w których wykazał wzrost przychodów o 35% wobec analogicznego okresu w roku 2024. Notowania otwierają się niewielką luką wzrostową.
Orlen - Dzisiejsza sesja jest ostatnią na której można nabyć akcje państwowego monopolu paliwowego z prawem do dywidendy. Warto przypomnieć że w tym roku, 1 września, spółka wypłaci rekordowe 6 złotych za akcję.
Banki - Zapowiedzi nowego podatku wywołały popłoch na akcjach Polskich banków. Akcje banków zostaną przecenione średnio o kilka procent. Najbardziej poszkodowani mogą czuć się akcjonariusze Santander Polska który spadł o 16%. Wyjątkiem jest dzisiaj BOS który pomimo fatalnych wiadomości i sentymentu wzrósł o 1%.
