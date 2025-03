Akcje Heico zyskały 14% po świetnym raporcie kwartalnym📈Silny wzrost w sektorze obronnym

Akcje Heico Corp. (HEI.US), sp贸艂ki z sektora lotniczego i obronnego, wzros艂y wczoraj o niemal 14% po publikacji wynik贸w finansowych, kt贸re znacznie przewy偶szy艂y oczekiwania analityk贸w. Sp贸艂ka odnotowa艂a imponuj膮cy wzrost swojej dzia艂alno艣ci zar贸wno w sektorze obronnym, jak i w lotnictwie cywilnym. Przed publikacj膮 raportu Wall Street spodziewa艂o si臋 spowolnienia w segmencie obronnym po s艂abszych wynikach w poprzednim kwartale. Heico udowodni艂o jednak, 偶e te prognozy by艂y b艂臋dne.

Wyniki finansowe Heico za I kwarta艂 fiskalny 2025 (Q4 kalendarzowy 2024)

Przychody : wzrost o 15% r/r do rekordowych 713,2 mln USD , z 618,7 mln USD rok wcze艣niej

: wzrost o do rekordowych , z rok wcze艣niej Zysk netto : wzrost o 46% r/r do rekordowych 168 mln USD (1,20 USD na akcj臋), z 114,7 mln USD (0,82 USD na akcj臋) rok wcze艣niej

: wzrost o do rekordowych (1,20 USD na akcj臋), z (0,82 USD na akcj臋) rok wcze艣niej Zysk operacyjny : wzrost o 26% r/r , a przep艂ywy pieni臋偶ne wzros艂y a偶 o 82% r/r do 203 mln USD wobec 111,7 mln USD rok wcze艣niej

: wzrost o , a przep艂ywy pieni臋偶ne wzros艂y a偶 o do wobec rok wcze艣niej EBITDA: wzrost o 22% r/r do 273,9 mln USD wobec 224 mln USD rok wcze艣niej

Wyniki w podziale na segmenty dzia艂alno艣ci

Flight Support Group

Przychody : wzrost o 15% r/r , w tym 13% wzrostu organicznego

: wzrost o , w tym Zysk operacyjny : wzrost o 22% r/r do 166,1 mln USD , z 136,1 mln USD rok wcze艣niej

: wzrost o do , z rok wcze艣niej Mar偶a operacyjna: wzrost do 23,3% z 22% rok wcze艣niej

Electronic Technologies Group

Przychody : wzrost o 16% r/r do 330,3 mln USD , w tym 11% wzrostu organicznego

: wzrost o do , w tym Zysk operacyjny : wzrost o 38% r/r do 76,5 mln USD , z 55,3 mln USD rok wcze艣niej

: wzrost o do , z rok wcze艣niej Mar偶a operacyjna: wzrost do 23,1% z 19,3% rok wcze艣niej

Si艂a biznesowa Heico

Sp贸艂ka przeznaczy艂a 255 mln USD na przej臋cia w I kwartale roku fiskalnego 2025, utrzymuj膮c stabilny poziom zad艂u偶enia 鈥 wska藕nik d艂ugu netto do EBITDA wzr贸s艂 nieznacznie z 2,04x do 2,08x. Flight Support Group kontynuuje wieloletni膮 艣cie偶k臋 wzrostu, nap臋dzan膮 przez wyj膮tkowe warunki rynkowe.

Linie lotnicze borykaj膮 si臋 z rekordowym poziomem wykorzystania floty, przed艂u偶aj膮cymi si臋 op贸藕nieniami w produkcji nowych samolot贸w 鈥 szczeg贸lnie w Boeing (BA.US) 鈥 oraz starzej膮c膮 si臋 flot膮, wymagaj膮c膮 cz臋stszych przegl膮d贸w. W rezultacie coraz wi臋cej przewo藕nik贸w wybiera certyfikowane przez FAA zamienniki cz臋艣ci HEICO, kt贸re stanowi膮 ta艅sz膮 alternatyw臋 dla komponent贸w OEM i pomagaj膮 kontrolowa膰 rosn膮ce koszty utrzymania.

Heico odnotowa艂o 15% wzrost organiczny w segmencie zamiennik贸w cz臋艣ci do samolot贸w, co podkre艣la jego zdolno艣膰 do zdobywania udzia艂贸w rynkowych kosztem OEM-贸w. Ponadto sp贸艂ka poinformowa艂a o podpisaniu ekskluzywnej umowy biznesowej z Honeywell, dotycz膮cej us艂ug i eksploatacji cz臋艣ci do samolot贸w Boeing.

W sektorze obronnym i kosmicznym Electronic Technologies Group zanotowa艂a 38% wzrost zysku operacyjnego przy 16% wzro艣cie sprzeda偶y. Wzrost bud偶etu obronnego USA do 886 miliard贸w USD na rok fiskalny 2024 oraz zwi臋kszone wydatki na obronno艣膰 w krajach NATO generuj膮 solidne wsparcie dla dostawc贸w zaawansowanych technologii.

Pomimo trwaj膮cych zak艂贸ce艅 w globalnych 艂a艅cuchach dostaw, HEICO wykaza艂o zdolno艣膰 do zwi臋kszania mar偶 w obu segmentach, co 艣wiadczy o efektywnym zarz膮dzaniu kosztami i 艣wietnej egzekucji strategii operacyjnej. Wall Street przyj臋艂o wyniki finansowe z entuzjazmem, co znalaz艂o odzwierciedlenie w gwa艂townym wzro艣cie kursu akcji.

Heico (interwa艂 D1)

Akcje sp贸艂ki wybi艂y si臋 powy偶ej 艣redniej EMA200 po najwi臋kszej przecenie od bessy w 2022 roku.

殴r贸d艂o: xStation5