Akcje Heico zyskują 6% po wynikach i osiągają nowe historyczne szczyty 📈

Amerykański gigant sektora lotniczo-obronnego, HEICO (HEI.US), opublikował lepsze od oczekiwań wyniki za I kwartał 2025 r. Przychody wzrosły o prawie 15% r/r, osiągając poziom 1,10 miliarda USD, natomiast zysk na akcję (EPS) okazał się o 8% wyższy od konsensusu rynkowego. Akcje HEICO zyskały dziś ponad 6%. Wcześniej również inne spółki z sektora lotniczo-obronnego, takie jak Curtiss Wright, notowały silny impet wynikowy, przyciągając nowych inwestorów.

Czynniki napędzające HEICO

Heico korzysta nie tylko z silnego popytu na usługi i części ze strony linii lotniczych, ale również z rosnącego zapotrzebowania Pentagonu oraz segmentu kosmicznego. Firma posiada niemal 100% łańcuchów dostaw zlokalizowanych na rynku amerykańskim. Ważnym katalizatorem w przyszłości może być zwiększony popyt sektora wojskowego napędzany inicjatywą DOGE, ponieważ Heico pozostaje tańszym dostawcą kluczowych komponentów i usług w porównaniu do GE i innych "starych" dostawców Armii USA. Firma sprzedaje sprzęt wojskowy i usługi przy wyższych marżach niż w przypadku segmentu komercyjnego.

Wyniki HEICO za I kw. 2025

Przychody: 1,10 mld USD vs szacunki analityków 1,06 mld USD (wzrost o 14,9% r/r, przebicie o 3,5%)

Zysk na akcję (GAAP): 1,12 USD vs szacunki 1,04 USD (przebicie o 8,1%)

Skorygowana EBITDA: 297,7 mln USD vs 281,1 mln USD (marża 27,1%, przebicie o 5,9%)

Marża operacyjna: 22,6%, zgodna z poziomem z analogicznego kwartału ub.r.

Marża wolnych przepływów pieniężnych: 17,2%, w porównaniu do 13,4% rok wcześniej

Liderem wzrostu była jednostka Flight Support Group (produkty dla sektora wojskowego), której sprzedaż netto wzrosła o 19% do rekordowego poziomu 767,1 mln USD, wspierana przez 14% wzrost organiczny we wszystkich liniach produktowych. Z kolei Electronic Technologies Group odnotowała wzrost sprzedaży netto o 7% do 342,2 mln USD, napędzany silnym popytem na produkty kosmiczne i lotnicze.

Rodzina Mendelsohnów (zarząd spółki) skomentowała wyniki następująco: „Z przyjemnością informujemy o rekordowym kwartalnym zysku operacyjnym i sprzedaży netto, napędzanych głównie dwucyfrowym wzrostem organicznym sprzedaży netto w całej grupie Flight Support oraz dynamicznym wzrostem segmentu Electronic Technologies w obszarze produktów kosmicznych i lotniczych.”

HEICO (interwał D1)

Akcje Heico odbiły już prawie 35% od kwietniowych minimów.

Źródło: xStation5