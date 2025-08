Akcje Novo Nordisk spadają po wynikach za II kwartał📉

Kurs akcji du艅skiego Novo Nordisk (NOVOB.DK), specjalizuj膮cego si臋 w sprzeda偶y lek贸w na oty艂o艣膰 i cukrzyc臋 otworzy艂 si臋 minimalnie wy偶ej po wynikach, ale szybko wr贸ci艂 do spadk贸w. Obecnie walory sp贸艂ki trac膮 prawie 1%. Sprzeda偶 Wegovy wynios艂a nieznacznie wi臋cej, ni偶 szacowane przez rynek (19,53 mld DKK vs 19,2 mld DKK prognoz).聽Novo Nordisk og艂osi艂 te偶 now膮 strategi臋, chce mocniejszych dzia艂a艅 komercyjnych i ci臋cia koszt贸w.

Sp贸艂ka jeszcze w 2024 roku by艂a najwy偶ej wycenian膮 firm膮 notowan膮 na gie艂dzie w Europie, osi膮gaj膮c w szczycie kapitalizacj臋 na poziomie oko艂o 650 miliard贸w dolar贸w. Teraz mierzy si臋 z nasilaj膮c膮 si臋 presj膮 konkurencji oraz lukami prawnymi umo偶liwiaj膮cymi produkcj臋 lek贸w generycznych. Aktualna warto艣膰 rynkowa Novo spad艂a do oko艂o 212 miliard贸w dolar贸w.

Teraz mierzy si臋 z nasilaj膮c膮 si臋 presj膮 konkurencji oraz lukami prawnymi umo偶liwiaj膮cymi produkcj臋 lek贸w generycznych. Aktualna warto艣膰 rynkowa Novo spad艂a do oko艂o 212 miliard贸w dolar贸w. Pomimo zawirowa艅, Novo Nordisk podtrzyma艂o swoj膮 prognoz臋 finansow膮 na ca艂y rok. Kilka dni temu firma og艂osi艂a obni偶enie prognoz wzrostu sprzeda偶y na rok 2025, uzasadniaj膮c je wolniejszym, ni偶 oczekiwano tempem ekspansji oraz pog艂臋biaj膮cymi si臋 wyzwaniami na rynkach sprzeda偶y.

Novo utrzyma艂o prognozy na 2025 rok, ale potwierdzi艂o ich obni偶enie do zakresu 8%鈥14%, w por贸wnaniu do wcze艣niejszych oczekiwa艅 wynosz膮cych 13%鈥21%. To ju偶 druga korekta spadkowa w tym roku.聽

聽

Wyniki finansowe za drugi kwarta艂

Przychody wynios艂y 76,86 miliarda koron du艅skich (~11,92 miliarda USD), co oznacza wzrost o 18% rok do roku.聽 Rezultat by艂 ni偶szy od oczekiwa艅 analityk贸w.

EBIT (zysk operacyjny) wzr贸s艂 do 33,45 miliarda koron , co oznacza wzrost o 29% w por贸wnaniu do analogicznego okresu ubieg艂ego roku.

Ameryka艅ski rywal, firma Eli Lilly, zyskuje udzia艂 w rynku lek贸w odchudzaj膮cych, wprowadzaj膮c w艂asne terapie GLP-1, co dodatkowo os艂abia dominacj臋 Novo Nordisk i jego mo偶liwo艣ci.

Cho膰聽FDA w USA zakazuje kopiowania opatentowanych lek贸w, wyj膮tki dla aptek przygotowuj膮cych leki na zam贸wienie聽wprowadzi艂y zmodyfikowane wersji Wegovy i Ozempic na rynek, co podwa偶a strategiczn膮 rol臋 Novo.

Kluczowe wydarzenia i dzia艂ania strategiczne

Firma Novo Nordisk og艂osi艂a now膮 strategi臋, kt贸rej celem jest wzmocnienie skuteczno艣ci dzia艂a艅 handlowych oraz redukcja koszt贸w operacyjnych. Decyzja ta zapad艂a po burzliwym tygodniu, w kt贸rym sp贸艂ka wystosowa艂a powa偶ne ostrze偶enie o spadku zysk贸w i niespodziewanie og艂osi艂a zmian臋 na stanowisku wieloletniego prezesa zarz膮du. Wydarzenia te doprowadzi艂y do dramatycznego spadku warto艣ci rynkowej sp贸艂ki o 95 miliard贸w dolar贸w.

Maziar Mike Doustdar, wieloletni mened偶er w strukturach Novo Nordisk, obejmie oficjalnie funkcj臋 CEO w czwartek. Zast膮pi on Larsa Fruergaarda J酶rgensena, kt贸ry pe艂ni艂 t臋 rol臋 przez ponad siedem lat.

Firma k艂adzie obecnie wi臋kszy nacisk na popraw臋 dyscypliny operacyjnej i optymalizacj臋 wydatk贸w, nie rezygnuj膮c przy tym z d艂ugoterminowych inwestycji w badania i rozw贸j oraz wzrost.

Sprzeda偶 lek贸w Wegovy i Ozempic, opartych na klasie zwi膮zk贸w GLP-1, jest coraz bardziej zagro偶ona przez 聽wersje produkowane przez ameryka艅skie apteki w formule tzw. lek贸w magistralnych. To obej艣cie przepis贸w dotycz膮cych ochrony patentowej.

W o艣wiadczeniu skierowanym do akcjonariuszy i interesariuszy, ust臋puj膮cy prezes J酶rgensen podkre艣li艂 konieczno艣膰 鈥瀌oskonalenia egzekucji handlowej鈥 oraz zachowania elastyczno艣ci i efektywno艣ci kosztowej, by utrzyma膰 pozycj臋 lidera na coraz bardziej konkurencyjnym rynku terapii oty艂o艣ci i cukrzycy.聽Zdolno艣膰 Novo Nordisk do obrony udzia艂u w rynku w obliczu wyzwa艅 prawnych, regulacyjnych i cenowych b臋dzie kluczowym testem dla nowego kierownictwa. Inwestorzy oczekuj膮 teraz na dalsze wyja艣nienia dotycz膮ce strategicznej wizji Doustdara i planu dzia艂ania firmy w nadchodz膮cych miesi膮cach.

Akcje Novo Nordisk (NOVOB.DK.)

Kurs akcji cofn膮艂 si臋 z okolic 900 DKK do 305 DKK obecnie, a t膮pni臋cie na walorze jest rekordowe w historii sp贸艂ki. Oczywi艣cie stoi za nim silna konkurencja w segmencie lek贸w GLP-1 oraz coraz bardziej wymagaj膮ce wyceny, kt贸ra firma osi膮ga艂a w 2024 roku. Akcje firmy notowane s膮 przy wska藕niku cena zysk oscyluj膮cym przy 14-krotno艣ci zysk贸w, co wydaje si臋 do艣膰 konserwatywnym poziomem, bior膮c pod uwag臋 historyczne mno偶niki dla sp贸艂ki, ale jest zbli偶one do sektorowej 艣redniej dla szerokiego indeksu rentownych sp贸艂ek farmaceutycznych. Wczoraj analitycy UBS obni偶yli rekomendacj臋 dla sp贸艂ki do 'neutralnej', powo艂uj膮c si臋 na siln膮 konkurencj臋 na rynku. Firma rywalizuje m.in. z Zepbound od ameryka艅skiego Eli Lilly, ale coraz wi臋ksza liczba nieoficjalnych zamiennik贸w dodatkowo podkopuje jej pozycj臋.

聽

殴r贸d艂o: xStation5