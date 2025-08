Podsumowanie dnia: Apple napędza wzrosty na rynku akcji; taryfy ponownie w centrum uwagi 🔎

Nowa stawka to dodatkowe 25% c艂a na艂o偶one na wcze艣niej og艂oszone 25%, co czyni Indie jednym z najbardziej obci膮偶onych partnerów handlowych USA. Indie okre艣li艂y decyzj臋 jako „niesprawiedliw膮 i nieracjonaln膮”, podkre艣laj膮c, 偶e ich zakupy ropy wynikaj膮 z potrzeb rynkowych i bezpiecze艅stwa energetycznego. Nowe c艂a maj膮 wej艣膰 w 偶ycie za 21 dni.

Akcje Snap Inc. (SNAP.US) gwa艂townie spad艂y o oko艂o 21%, co jest reakcj膮 rynku na s艂abe wyniki kwartalne spó艂ki oraz problemy techniczne z platform膮 reklamow膮, które wp艂yn臋艂y na spowolnienie wzrostu przychodów reklamowych. W sprawozdaniu Snap poda艂, 偶e przychody wzros艂y jedynie o 8,7% rok do roku, co jest znacznie s艂absze od poprzednich kwarta艂ów z dwucyfrowym wzrostem przychodów.