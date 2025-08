Dolar traci w wyniku dalszej eskalacji handlowej 🔴

Prezydent Donald Trump zaostrzy艂 napi臋cia handlowe, podnosz膮c c艂a na towary z Indii do 50%, t艂umacz膮c decyzj臋 kontynuacj膮 importu rosyjskiej ropy przez ten kraj. Nowa stawka to dodatkowe 25% c艂a na艂o偶one na wcze艣niej og艂oszone 25%, co czyni Indie jednym z najbardziej obci膮偶onych partner贸w handlowych USA. Trump oskar偶y艂 Indie o 鈥瀦asilanie machiny wojennej鈥 i ostrzeg艂, 偶e inne pa艅stwa importuj膮ce rop臋 z Rosji mog膮 spotka膰 podobny los. Indie okre艣li艂y decyzj臋 jako 鈥瀗iesprawiedliw膮 i nieracjonaln膮鈥, podkre艣laj膮c, 偶e ich zakupy ropy wynikaj膮 z potrzeb rynkowych i bezpiecze艅stwa energetycznego. Nowe c艂a maj膮 wej艣膰 w 偶ycie za 21 dni.

W powi膮zanym wydarzeniu, prezydent Szwajcarii Viola Amherd opu艣ci艂a Waszyngton bez zawarcia porozumienia taryfowego. Trump utrzyma艂 wysokie 39% c艂a na towary z Szwajcarii, zarzucaj膮c krajowi nadmiern膮 nadwy偶k臋 handlow膮 w wysoko艣ci 40 miliard贸w dolar贸w. Kluczowe szwajcarskie eksporty, takie jak zegarki, czekolada i maszyny, b臋d膮 teraz mia艂y istotnie ni偶sz膮 konkurencyjno艣膰 na rynku ameryka艅skim.聽

Kolejna eskalacja celna doprowadzi艂a do wyprzeda偶y dolara w dniu dzisiejszym. Indeks USDIDX traci prawie 0,50% i jest drug膮 najs艂absz膮 walut膮 G10 zaraz po franku szwajcarskim, kt贸ry traci po braku umowy handlowej.