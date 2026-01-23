Akcje Nvidia rosną prawie 2%🗽Chiny pozwolą na zakupy H200?

Akcje Nvidia rosną dziś ponad 1% po tym jak Bloomberg poinformował, że państwowy regulator w Chinach wstępnie pozwolił na rozpczęcie przez trzy największe chińskie firmy technologiczne: Alibabę, Tencent i ByteDance rozmów na temat importu chipów AI H200. Po doniesieniach akcje spółki zdołały wrócić powyżęj średniej EMA50 (pomarańczowa linia), która przebiega w okolicach 187 USD za akcję.
- Dla rynków taka informacja to 'nowość' ponieważ dominował pogląd, że Pekin zablokuje import chipów od Nvidia, chcąc umożliwić korzystanie tylko z mocy krajowych producentów akceleratorów AI. Taka decyzja ma też korzystny wymiar 'geopolityczny' i sugeruje pewnego rodzaju, co najmniej taktyczną odwilż między Waszyngtonem a Pekinem.
- Cena na wykresie uformowała na przełomie 2025 i 2026 roku dwa wyższe dołki odpowiednio na poziomie 160 USD i 170 USD. Otwarcie chińskiego rynku mogłoby spowodować podniesienie prognoz zysków i wesprzeć zainteresowanie walorem.
- Według doniesień medialnych, Nvidia mogłaby rozpocząć eksport od lutego, tego roku, zaczynając od ok. 40 do 80 tys. układów - może to przełożyć się nawet na 2 mld USD dodatkowych przychodów w I kwartale fiskalnym. Warto pamiętać, że sprzedaż - jeśli się odbędzie, będzie ograniczona też przez specjalny podatek - 25% przychodów trafi do budżetu USA. W praktyce może przełożyć się to na ok. 500 mln USD dodatkowego zysku netto w kwartale.
Źródło: xStation5
