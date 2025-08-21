Akcje Reihnmetall zyskują prawie 3% i próbują powstrzymać spadki 📈

Akcje niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall (RHM.DE) rosną dziś o prawie 3% i odbijają prawie 7% od lokalnego minimum, gdy przez chwilę kosztowały mniej, niż 1500 EUR. Wydaje się, że zapotrzebowanie Europy na systemy uzbrojenia, takie jak amunicja 155 mm czy pojazdy transportowe będzie solidne, zwłaszcza jeśli Europa zobowiąże się do bycia głównym gwarantem bezpieczeństwa w Ukrainie. Według doniesień Politico rola USA w nowej architekturze bezpieczeństwa będzie marginalna. Ostatnia wyprzedaż akcji mogła być podyktowana bardziej czynnikami 'sentymentalnymi' wobec rosnącej szansy na pokojowe rozwiązanie wojny w Ukrainie, jednak popyt na produkty i usługi Rheinmetallu może być długoterminowo wysoki, w miarę jak kraje NATO będą zmuszone wydawać więcej na obronność. Warunkiem będzie utrzymanie aktualnych deklaracji i faktyczne, rosnące wydatki na uzbrojenie wśród krajów sojuszu JP. Morgan wciąż utrzymuje ocenę przeważaj na spółce, z ceną docelową 2250 EUR za walor. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Źródło: xStation5

