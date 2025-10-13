Open AI ogłasza współprace z Broadcom. Akcje spółki wystrzeliły!

- OpenAI ogłosiło współpracę z Broadcom w celu stworzenia pierwszych autorskich chipów AI
OpenAI ogłosiło strategiczną współpracę z firmą Broadcom, której celem jest opracowanie i wdrożenie pierwszych, samodzielnie zaprojektowanych chipów do obsługi sztucznej inteligencji. To odpowiedź na gwałtownie rosnące potrzeby obliczeniowe firmy, rozwijającej zaawansowane modele generatywne, takie jak ChatGPT. Nowe układy mają zostać uruchomione w drugiej połowie 2026 roku, a ich łączna moc ma wynieść aż 10 gigawatów to ponad pięciokrotność produkcji energii przez tamę Hoovera i ilość wystarczająca do zasilenia ponad 8 milionów gospodarstw domowych w USA. Na wieść o tych informacja akcje Broadcoam rosną o blisko 8% na otwarciu sesji!
W ramach porozumienia OpenAI zajmie się projektowaniem procesorów graficznych (GPU), natomiast Broadcom odpowiadać będzie za ich rozwój techniczny, produkcję oraz integrację z serwerami i infrastrukturą centrów danych. Nowe systemy trafią zarówno do własnych obiektów OpenAI, jak i do centrów danych zarządzanych przez partnerów zewnętrznych. Całość zostanie oparta na technologii sieciowej Broadcom, w tym na rozwiązaniach Ethernet, które mogą stanowić realną alternatywę dla popularnego obecnie standardu od Nvidii.
Umowa ta wpisuje się w szerszą strategię OpenAI, która zakłada uniezależnienie się od ograniczonej podaży i wysokich kosztów chipów oferowanych przez Nvidię. Firma już wcześniej podpisała kontrakt z AMD na dostawy chipów o mocy 6 gigawatów oraz współpracuje z Nvidią przy budowie infrastruktury o mocy kolejnych 10 gigawatów. Łącznie daje to 26 gigawatów zakontraktowanej mocy obliczeniowej więcej niż wynosi letnie zużycie energii elektrycznej w całym Nowym Jorku.
Dla Broadcomu to jeden z największych i najbardziej prestiżowych kontraktów w historii. Firma, tradycyjnie kojarzona z układami sieciowymi i rozwiązaniami dla telekomunikacji, dziś staje się kluczowym graczem w nowym segmencie infrastruktury AI. Od końca 2021 roku akcje spółki znajdują się w silnym trendzie wzrostowym ich wartość wzrosła niemal sześciokrotnie. Co więcej, przychody Broadcom rosną z kwartału na kwartał, a każdy raport finansowy potwierdza coraz większe znaczenie segmentu chipów AI w strukturze przychodów firmy. Współpraca z OpenAI tylko umacnia jej pozycję jako głównego beneficjenta globalnego boomu na sztuczną inteligencję.
