DE40: Europejskie rynki wychodzą z korekty

- Europejskie rynki odzyskują siły po korektach, głównie dzięki złagodzeniu retoryki Donalda Trumpa wobec Chin.
- Europejscy producenci farmaceutyków podejmują próbę obejścia taryf.
- Akcje producentów samochodów rosną pomimo trudnej sytuacji.
- Formowanie nowego rządu we Francji uspokaja część inwestorów.
Tydzień na europejskich parkietach rozpoczyna się wyraźnie pod znakiem wzrostów. Większość głównych indeksów w Europie Zachodniej notuje solidne odbicie, które można interpretować jako korektę wzrostową po zeszłotygodniowych spadkach. Niemiecki DAX, podobnie jak CAC40 i włoski FTSE MIB, zyskuje na otwarciu średnio ponad 1%.
Pomimo braku istotnych publikacji makroekonomicznych, dzisiejsza sesja przynosi duże ruchy cenowe. Widać, że inwestorzy w Europie znów reagują głównie na wydarzenia zza oceanu, tym razem jednak nastroje są pozytywne. Donald Trump wyraźnie stonował swoją politykę i wypowiedzi odnośnie wojny handlowej z Chinami co wyraźnie zmniejszyło napięcie na rynkach. Dodatkowo pewnym impulsem dla lokalnych rynków stały się informacje z Francji, gdzie w ekspresowym tempie udało się sformować nowy rząd. Częściowe rozładowanie politycznego impasu zmniejsza niepewność i daje inwestorom niewielki, ale zauważalny powód do optymizmu.
Źródło: Bloomberg Terminal LP
Rynek doświadcza korekty wzrostowej obejmująca większość sektorów gospodarki. Wśród liderów wzrostów w Europie dominują dziś spółki z sektora motoryzacyjnego, firmy farmaceutyczne oraz szeroko pojęty sektor IT.
DE40 (D1)
Źródło: Xstation5
Na wykresie widać, że po odbiciu od poziomów ostatniego ATH indeks chwilowo zszedł poniżej średnio- i długoterminowych linii trendu (pomarańczowej i czerwonej). Jednak szybkie wybicie powyżej nich potwierdziło ich znaczenie techniczne. Obecnie notowania znajdują się w rejonie wzniesienia FIBO 23.6% ostatniej fali wzrostowej - co stanowi kluczowy punkt oporu/wsparcia. Dla utrzymania pozytywnego scenariusza konieczna jest obrona oporu w okolicach 24 380 pkt, ponieważ jego przełamanie mogłoby zapoczątkować korektę w kierunku 24 100 pkt. Wskaźnik RSI pozostaje w strefie umiarkowanej wyceny, co sugeruje neutralny sentyment.
Wiadomość ze spółek:
SUESS MicroTec (SMHN.DE) — Spółka zajmująca się produkcją półprzewodników rośnie o ponad 13% po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji od banku inwestycyjnego.
Spółki farmakologiczne zaproponowały dostawy/zniżki dla amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. W zamian za zwolnienie z ceł. Akcjonariusze negatywne w mieszany sposób. AstraZeneca (AZN.UK) traci ok. 1%. Sanofi (SNF.FR) rośnie ok. 0,5%, Novo Nordisk (NOVOB.DK) spada o 2%
PSI Software (PSAN.DE) - Producent oprogramowania dla producentów Energi rośnie o 34%, jest to podyktowane planowanym zakupem firmy przez fundusz prywatny. Jest to kontynuacja ruchu z zeszłego tygodnia, w którym to spółka już wzrosła o ok. 38%.
Pomimo niewielu podstaw fundamentalnych, szerokiego odbicia doświadczają spółki motoryzacyjne w Europie. BMW(.DE) rośnie o 1,7%, Stellantis (STLAM.IT) rośnie o 2,3%,
Theon International (THEON.NL) - Grecka spółka produkująca noktowizje ogłosiła pozyskanie udziałów w jednym ze swoich francuskich pratnerów, cena akcji rośnie o ponad 8%.
Francja na fali - Stabilizacja polityczna oraz dobre wyniki LVMH
