Puls GPW: Początek tygodnia zaczynamy od spadków

Nowy tydzień na warszawskim parkiecie rozpoczął się na czerwono, a wszystkie główne indeksy cofają się względem piątkowych zamknięć. WIG20 traci obecnie około 0,4%, a największy spadek notują CD Projekt SA oraz Santander Bank Polska, którzy zniżkują o odpowiedni 2,3% i 2,2%. Alior traci 1,8%. Na plus zdecydowanie wyróżnia się CCC, które zyskuje blisko 2,2%. Indeks średnich spółek mWIG40 spada o 0,7%, najbardziej obciąża go Newag, tracący ponad 2,7%, oraz Voxel, które cofa się o 2,6%. Z kolei sWIG80 spada blisko 0,9%.

Na nastroje inwestorów wyraźnie wpływają narastające napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które ponownie wprowadzają niepewność na globalne rynki finansowe. W centrum uwagi znalazła się zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o wprowadzeniu od 1 listopada 100-procentowego cła na chińskie towary. Dodatkowo amerykańska administracja planuje zaostrzenie kontroli eksportu oprogramowania o znaczeniu krytycznym, co może mieć poważne konsekwencje dla globalnych łańcuchów dostaw technologii.

Działania te są reakcją na ogłoszone przez Chiny restrykcje eksportowe dotyczące metali ziem rzadkich, surowców kluczowych m.in. dla produkcji elektroniki, sprzętu wojskowego i pojazdów elektrycznych. Pekin argumentuje, że ich ograniczenia wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz z dążenia do utrzymania globalnego pokoju. Jednocześnie chińskie Ministerstwo Handlu zarzuciło USA stosowanie podwójnych standardów, sugerując, że działania Waszyngtonu są nieproporcjonalne i jednostronne.



W poniedziałek notowania indeksu WIG20 spadają poniżej kluczowego poziomu 2900 punktów. Inwestorzy zachowują ostrożność, co wynika z wysokiej zmienności na rynku oraz narastających napięć. Indeks porusza się w wąskim zakresie wahań cenowych, a obecna konsolidacja boczna prawdopodobnie utrzyma się do momentu pojawienia się jednoznacznego sygnału wskazującego na dalszy kierunek ruchu, zarówno w stronę istotnych wzrostów, jak i głębszych spadków.

Wiadomości ze spółek

mBank(MBK.PL) został ukarany przez Komisję Nadzoru Finansowego karą administracyjną w wysokości 1,39 mln zł za naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. KNF zarzuciła bankowi m.in. błędy w identyfikacji klientów, niewłaściwe stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników. Postępowanie prowadzono we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W reakcji na te informacje akcje mBanku cofają się dziś o około 2.2%.

Jastrzębska Spółka Węglowa(JSW.PL) rozpoczęła formalne prace nad restrukturyzacją działalności i opracowaniem planu naprawczego w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację finansową. W pierwszym etapie spółka przygotuje dokumenty dotyczące restrukturyzacji, podejmie rozmowy z instytucjami finansowymi oraz z przedstawicielami związków zawodowych, a także przeanalizuje możliwości uzyskania wsparcia od Skarbu Państwa. Wstępne założenia planu mają być gotowe do końca października, a cały etap przygotowawczy zakończy się w styczniu 2026 roku. Działania te wpisują się w szerszą strategię transformacji JSW, której celem jest poprawa efektywności operacyjnej i redukcja kosztów.

Mirbud(MRB.PL) ogłosił, że na koniec września 2025 roku wartość portfela zamówień grupy wyniosła 8,865 miliarda złotych netto, co stanowi wzrost w porównaniu do 8,757 miliarda złotych na koniec sierpnia. W strukturze portfela, 6,73 miliarda złotych przypada na kontrakty w segmencie budownictwa infrastrukturalnego, a 1,37 miliarda złotych na budownictwo kubaturowe. Kurs akcji spółki rośnie o ponad 5%.











