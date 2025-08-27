Akcje Royal Bank of Canada dominują wzrosty sektora finansowego w Ameryce 📈

Royal Bank of Canada (RY.US) zaprezentował bardzo mocne wyniki za trzeci kwartał, zdecydowanie przewyższając oczekiwania analityków i osiągając rekordowe zyski we wszystkich głównych segmentach działalności. Akcje największego kanadyjskiego banku zyskały dziś ponad 5%, osiągając historyczne maksima i wyraźnie przewyższając wyniki wszystkich, głównych akcji sektora finansowego z USA i Kanady. Wyniki za III kwartał 2025 Zysk netto : 5,4 mld USD, wzrost o 21% względem 4,5 mld USD w III kw. 2024 r.

Zysk na akcję (EPS) raportowany : 3,75 USD wobec 3,09 USD rok wcześniej.

Zysk na akcję (EPS) skorygowany : 3,84 USD, powyżej prognoz analityków (3,32 USD) i znacznie powyżej 3,12 USD w II kw.

Przychody : 16,99 mld USD w porównaniu z 14,63 mld USD rok wcześniej.

Odpisy na ryzyko kredytowe (PCLs): 881 mln USD, więcej niż 659 mln USD rok wcześniej, ale poniżej prognoz analityków (1 mld USD); wyraźny spadek wobec 1,4 mld USD w II kw. Wyniki segmentów Bankowość detaliczna: zysk netto 1,9 mld USD (+22% r/r)

Bankowość komercyjna: 836 mln USD (+2% r/r)

Zarządzanie majątkiem: 1,1 mld USD (+15% r/r)

Rynki kapitałowe: 1,3 mld USD (+13% r/r)

Ubezpieczenia: 247 mln USD (+45% r/r) Wskaźniki Zwrot z kapitału (ROE) : 17,3% raportowany; 17,7% skorygowany.

Wskaźnik efektywności: 54,4% raportowany; 53,5% skorygowany – potwierdza skuteczną kontrolę kosztów. Wyniki segmentów – III kwartał 2025 Bankowość detaliczna (Personal Banking) Zysk netto wyższy o 22% r/r; PPPT (zysk przed odpisami i opodatkowaniem) również w górę o 22%. Przychody wzrosły o 13%, dzięki 14% wzrostowi dochodu odsetkowego netto oraz poprawie marży odsetkowej netto o 24 pb do poziomu 2,61%. Średni wzrost wolumenów wyniósł 3%, przy jednocześnie płaskich kosztach rok do roku. Wskaźnik efektywności poprawił się do 37,2%.

Bankowość komercyjna (Commercial Banking) Zysk netto i zysk netto skorygowany wzrosły o 2% r/r; PPPT wzrósł o 8%. Przychody wyższe o 6%, w tym dochód odsetkowy netto wzrósł o 8% r/r. Koszty wzrosły jedynie o 1% r/r, co przełożyło się na wskaźnik efektywności 32,4%.

Zarządzanie majątkiem (Wealth Management) Zysk netto wyższy o 15% r/r; przychody wzrosły o 11%. Zarządzanie majątkiem w Kanadzie +15%, Global Asset Management +14%, U.S. Wealth Management +7% (zarówno w CAD, jak i USD).

Rynki kapitałowe (Capital Markets) Zysk netto wyższy o 13% r/r; PPPT wzrósł aż o 36%. Przychody wzrosły o 25%, w tym przychody z Corporate & Investment Banking +11% oraz Global Markets +37% r/r. Wyniki stanowią wyraźny kontrast wobec ostrożnych prognoz dla bankowości inwestycyjnej przedstawionych w raporcie za II kwartał.

Region USA Zysk netto wyższy o 21% r/r. Wskaźnik efektywności poprawił się do 81,5%, co oznacza spadek o 6,6 pkt proc. r/r.

Kapitał i zarządzanie ryzykiem kredytowym Wskaźnik kapitału CET1 utrzymany na poziomie 13,2%.

W III kwartale odkupiono 5,4 mln akcji o wartości 955 mln USD.

Jakość portfela kredytowego pozostała stabilna: Odpisy na kredyty zagrożone (PCL) praktycznie bez zmian. Wskaźnik PCL wyniósł 35 pb (wzrost o 8 pb r/r, spadek o 23 pb kw/kw). Rezerwy na straty kredytowe wzrosły o 161 mln USD. Łączna wartość kredytów zagrożonych spadła o 188 mln USD kw/kw; spadła również liczba nowych przypadków kredytów zagrożonych.

Zarząd spodziewa się dalszego wzrostu dochodu odsetkowego netto w przedziale wysokich jednocyfrowych do niskich dwucyfrowych wartości procentowych oraz solidnego wzrostu wolumenów kredytów komercyjnych w drugiej połowie 2025 r.

