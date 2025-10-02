Akcje Samsung rosną ponad 4% po umowie z OpenAI w ramach Stargate 📈

Samsung Electronics (SMSN.UK) wzrosło o ponad 4%, osiągając najwyższy poziom od stycznia 2021 roku. Również inny koreański gigant, SK Hynix, zanotował dziś silne wzrosty po doniesieniach o umowie z OpenAI w ramach amerykańskiego projektu Stargate. Obie spółki nawiązały współpracę z OpenAI w ramach inicjatywy Stargate. SK Hynix jest już kluczowym dostawcą dla Nvidii, podczas gdy Samsung stara się o certyfikację własnych chipów HBM4 dla Nvidia.

Partnerstwo ma na celu zwiększenie podaży zaawansowanych pamięci oraz rozbudowę centrów danych ukierunkowanych na sztuczną inteligencję w Korei Południowej.

Mimo że zyski działu półprzewodników Samsunga spadły w drugim kwartale o 94% rok do roku, dyrektor finansowy spółki wyraził optymizm dotyczący odbicia w drugiej połowie 2025 roku.

Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, spotkał się z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem oraz najwyższymi przedstawicielami Samsunga i SK Hynix, aby przypieczętować współpracę.

OpenAI podpisało również porozumienia z koreańskim Ministerstwem Nauki i ICT, SK Telecom oraz spółkami zależnymi Samsunga w celu rozwoju nowej generacji centrów danych AI w Korei.

SK Hynix ogłosił niedawno gotowość do masowej produkcji swoich pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), które są niezbędne do obsługi aplikacji sztucznej inteligencji, w tym układów graficznych Nvidii.

Nadchodzące chipy HBM4 mają odegrać kluczową rolę w nowej architekturze AI Rubin, opracowywanej przez Nvidię.

Samsung, dotychczasowy lider rynku pamięci, obecnie mierzy się z silniejszą konkurencją ze strony SK Hynix, który – według raportu Counterpoint Research – zrównał się już z nim pod względem przychodów z tego segmentu. Akcje Samsung Electronic wzrosły już o blisko 50% względem kwietniowych minimów, spowodowanych strach przed wojną handlową i cłami Donalda Trumpa. Źródło: xStation5

