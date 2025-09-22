Akcje Samsunga szybują po wiadomościach o partnerstwie z Nvidią

Akcje Samsung Electronics na londyńskim parkiecie rosną o blisko 5%, osiągając poziomy niewidziane od dawna. Impulsem do gwałtownego wzrostu były przede wszystkim doniesienia o tym, że firma otrzymała zgodę od Nvidii na wykorzystanie swoich zaawansowanych układów pamięci HBM3E w akceleratorach sztucznej inteligencji. To kluczowy moment dla koreańskiego lidera technologii, który od dłuższego czasu stara się umocnić swoją pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku pamięci o wysokiej wydajności.

Lokalne media informują, że wersja pamięci HBM3E Samsunga pomyślnie przeszła rygorystyczne testy jakościowe wymagane przez Nvidię. Ten przełom otwiera firmie drzwi do współpracy z jednym z największych graczy w branży układów dla AI, dając jej szansę rywalizacji z takimi konkurentami jak SK Hynix czy amerykański Micron. Samsung planuje rozpocząć dostawy tych zaawansowanych chipów do Nvidii już w czwartym kwartale 2025 roku, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącego zapotrzebowania na pamięć dedykowaną sztucznej inteligencji.

Dzięki tej certyfikacji Samsung staje się trzecim oficjalnym dostawcą pamięci HBM3E dla Nvidii, co może znacząco wzmocnić jego pozycję na globalnym rynku układów pamięci dla AI. Po latach opóźnień i kilku nieudanych próbach zdobycia certyfikatu, jest to dla firmy jasny sygnał, że jej najnowsze technologie spełniają najwyższe branżowe standardy.

Inwestorzy entuzjastycznie przyjęli tę wiadomość, co przełożyło się na dynamiczny wzrost kursu akcji na giełdzie. Co więcej, Samsung poczynił także postępy w innych kluczowych obszarach, takich jak produkcja układów dla Tesli, co dodatkowo wzmacnia jego pozycję jako istotnego gracza na rynku półprzewodników. Choć początkowe zamówienia Nvidii na pamięć HBM3E mogą być umiarkowane, zatwierdzenie tego produktu to ważny krok, który może otworzyć firmie drzwi do kolejnych, większych kontraktów i dalszego rozwoju współpracy.

Analitycy podkreślają, że sukces Samsunga w uzyskaniu certyfikacji Nvidii to nie tylko kwestia technologiczna, lecz także strategiczna. Pokazuje on zdolność firmy do sprostania najwyższym branżowym wymaganiom i zwiększa szanse na udział w przyszłych projektach, takich jak HBM4.

Źródło: xStation5

