Akcje STMicroelectronics spadają 14% po wynikach📉

Akcje STMicroelectronics (STM.US) spadły o niemal 14%, po tym jak producent półprzewodników przedstawił słabszą od oczekiwań prognozę przychodów na czwarty kwartał 2025 roku. Pomimo solidnego odbicia w trzecim kwartale, prognozy sygnalizują utrzymujące się trudności w kluczowych segmentach rynku, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej i przemysłowej.

Wyniki za trzeci kwartał

Przychody netto w trzecim kwartale wyniosły 3,19 mld USD , co oznacza spadek o 2% rok do roku, ale wzrost o 15,2% w porównaniu z drugim kwartałem – wynik powyżej oczekiwań rynku.

Zysk na akcję (non-GAAP EPS) spadł o 21,6% rok do roku do 0,29 USD , jednak wzrost o 383% kwartał do kwartału wskazuje na silne odbicie wyników.

Spółka odnotowała odwrócenie trendu operacyjnego – od straty operacyjnej w wysokości 133 mln USD w Q2 do zysku operacyjnego 180 mln USD w Q3.

Wyniki w poszczególnych segmentach

Analog, MEMS & Sensors (AM&S) – przychody wzrosły o 7% r/r do 1,43 mld USD , głównie dzięki segmentowi Imaging.

Microcontrollers, Digital ICs & RF (MDRF) – wzrost o 5,3% r/r do 1,32 mld USD , co odzwierciedla stabilny popyt.

Power & Discrete (P&D) – spadek o 34,3% r/r do 429 mln USD , pod wpływem słabości w sektorze przemysłowym i energetycznym.

Wskaźnik book-to-bill sygnalizuje utrzymujący się, choć niższy popyt w sektorach motoryzacyjnym i przemysłowym.

Perspektywy i kierunek strategiczny

Spółka oczekuje, że łączny przychód za 2025 rok wyniesie 11,75 mld USD , co jest nieco poniżej konsensusu analityków na poziomie 11,79 mld USD.

W przypadku czwartego kwartału STMicro prognozuje przychody na poziomie 3,28 mld USD , wobec oczekiwań rynku wynoszących 3,38 mld USD.

Prezes Jean-Marc Chery potwierdził strategiczne priorytety spółki, obejmujące: przyspieszenie innowacji w kluczowych liniach produktowych, restrukturyzację zakładów produkcyjnych i optymalizację kosztów w celu osiągnięcia zakładanych oszczędności, zwiększenie generowania wolnych przepływów pieniężnych.



Skoncentrowanie się spółki na dyscyplinie kosztowej i ograniczeniu inwestycji może być oznaką rozwagi, ale jednocześnie może ograniczyć potencjał wzrostu w 2025 roku. Inwestorzy obawiają się, że odbudowa popytu w segmentach motoryzacyjnym i przemysłowym może potrwać dłużej, niż przewidywano, co tłumaczy gwałtowny spadek kursu akcji w czwartkowym handlu.

Źródło: xStation5