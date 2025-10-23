Akcje STMicroelectronics spadają 14% po wynikach📉

- Akcje STMicroelectronics tracą po wynikach kwartalnych 14%
Akcje STMicroelectronics (STM.US) spadły o niemal 14%, po tym jak producent półprzewodników przedstawił słabszą od oczekiwań prognozę przychodów na czwarty kwartał 2025 roku. Pomimo solidnego odbicia w trzecim kwartale, prognozy sygnalizują utrzymujące się trudności w kluczowych segmentach rynku, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej i przemysłowej.
Wyniki za trzeci kwartał
Przychody netto w trzecim kwartale wyniosły 3,19 mld USD, co oznacza spadek o 2% rok do roku, ale wzrost o 15,2% w porównaniu z drugim kwartałem – wynik powyżej oczekiwań rynku.
Zysk na akcję (non-GAAP EPS) spadł o 21,6% rok do roku do 0,29 USD, jednak wzrost o 383% kwartał do kwartału wskazuje na silne odbicie wyników.
Spółka odnotowała odwrócenie trendu operacyjnego – od straty operacyjnej w wysokości 133 mln USD w Q2 do zysku operacyjnego 180 mln USD w Q3.
Wyniki w poszczególnych segmentach
Analog, MEMS & Sensors (AM&S) – przychody wzrosły o 7% r/r do 1,43 mld USD, głównie dzięki segmentowi Imaging.
Microcontrollers, Digital ICs & RF (MDRF) – wzrost o 5,3% r/r do 1,32 mld USD, co odzwierciedla stabilny popyt.
Power & Discrete (P&D) – spadek o 34,3% r/r do 429 mln USD, pod wpływem słabości w sektorze przemysłowym i energetycznym.
Wskaźnik book-to-bill sygnalizuje utrzymujący się, choć niższy popyt w sektorach motoryzacyjnym i przemysłowym.
Perspektywy i kierunek strategiczny
Spółka oczekuje, że łączny przychód za 2025 rok wyniesie 11,75 mld USD, co jest nieco poniżej konsensusu analityków na poziomie 11,79 mld USD.
W przypadku czwartego kwartału STMicro prognozuje przychody na poziomie 3,28 mld USD, wobec oczekiwań rynku wynoszących 3,38 mld USD.
Prezes Jean-Marc Chery potwierdził strategiczne priorytety spółki, obejmujące:
przyspieszenie innowacji w kluczowych liniach produktowych,
restrukturyzację zakładów produkcyjnych i optymalizację kosztów w celu osiągnięcia zakładanych oszczędności,
zwiększenie generowania wolnych przepływów pieniężnych.
Skoncentrowanie się spółki na dyscyplinie kosztowej i ograniczeniu inwestycji może być oznaką rozwagi, ale jednocześnie może ograniczyć potencjał wzrostu w 2025 roku. Inwestorzy obawiają się, że odbudowa popytu w segmentach motoryzacyjnym i przemysłowym może potrwać dłużej, niż przewidywano, co tłumaczy gwałtowny spadek kursu akcji w czwartkowym handlu.
Źródło: xStation5
