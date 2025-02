Akcje Vishay Intertechnology i Powell Industries zyskują 7% na fali inwestycji infrastrukturalnych

Akcje amerykańskiej spółki Vishay Intertechnology (VSH.US), która zajmuje się w komponentach pasywnych (rezystory, kondensatory, induktory) oraz półprzewodnikach (MOSFET-y, diody, tranzystory mocy), które są niezbędne do systemów zasilania serwerów AI, konwersji energii i infrastruktury sieciowej rosną dziś o ponad 7%, po wynikach za IV kwartał 2024 roku. CEO spółki, Joel Smejkal w komentarzu do wyników wskazał na dodatni wynik book-to-bill, silny napływ zamówień na projekty infrastruktury inteligentnych sieci energetycznych oraz pierwsze dostawy serwerów dla AI. W 2024 roku firma ogłosiła plan restrukturyzacji, w ramach którego planuje zamknięcie trzech zakładów produkcyjnych, w tym fabryki w Szanghaju w Chinach, do końca 2026 roku.

Przychody wyniosły 714,7 mln USD a stratę na akcję wg. GAAP (-0,49 USD), przy skorygowanym zysku na akcję wynoszącym 0 USD. Spółka wykazała jednak pewne oznaki wzrostu, z pierwszym dodatnim współczynnikiem book-to-bill od 9 kwartałów na poziomie 1,01 (0,99 dla półprzewodników, 1,03 dla komponentów pasywnych) oraz portfelem zamówień na 4,4 miesiące naprzód (historyczna średnia spółki to jednak 5 do 6 miesięcy)

Wydatki inwestycyjne za rok 2024 wyniosły 320,1 mln USD. Zarząd przedstawił prognozę na I kwartał 2025 roku, szacując przychody na poziomie 710 mln USD, z możliwym odchyleniem o 20 mln USD w obie strony oraz marżę brutto na poziomie ok. 19%.

Firma wskazała na silny napływ zamówień na infrastrukturę sieci inteligentnych (smart grid) i poinformowała o rozpoczęciu pierwszych dostaw serwerów dla sztucznej inteligencji. Jednak wyniki IV kwartału okazały się w dalszym ciągu nieznacznie słabsze, w porównaniu do III kwartału.

Vishay poniosło znacząco wydatki inwestycyjne do 320,1 mln USD w roku 2024 wskazując na mocne zaangażowanie w rozbudowę mocy produkcyjnych i technologii, zwłaszcza w obszarach związanych z e-mobilnością i infrastrukturą AI. Nakłady inwestycyjne na poziomie około 11% rocznych przychodów znacznie przewyższają średnią rynkową w wysokości 7-8%.

Rozbieżność współczynników book-to-bill między półprzewodnikami (0,99) a komponentami pasywnymi (1,03) sugeruje nierównomierne odbicie w różnych segmentach produktowych. Komponenty pasywne wykazują silniejszy impet wzrostowy, co jest zgodne z cyklem rynkowym, w którym ten segment zwykle prowadzi w fazie ożywienia sektora półprzewodników.

Źródło: xStation5

Akcje Powell Industries (POWL.US) rosną dziś o 7% po tym jak Zarząd zadeklarował kwartalną dywidendę z akcji zwykłych w wysokości 0,2675 dolara za akcję. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 marca 2025 r. na rzecz akcjonariuszy zarejestrowanych na koniec dnia 19 lutego 2025 r. Powell Industries z siedzibą w Houston projektuje, produkuje i serwisuje niestandardowe urządzenia i systemy do dystrybucji, kontroli i monitorowania energii elektrycznej.

Rynki firmy obejmują zarówno dużych klientów przemysłowych, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, producenci ropy i gazu, rafinerie, zakłady petrochemiczne, producenci celulozy i papieru, jak i kopalnie, czy nawet koleje. W ostatnich latach firma wskazuje bezprecedensowy wzrost. Walory spółki wzrosły o prawie 100% r/r i blisko 600% w ciągu ostatnich 5 lat.

Źródło: xStation5