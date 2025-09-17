Akcje ZIM próbują wrócić do wzrostów po doniesieniach o możliwym przejęciu 📈

Akcje izraelsko-amerykańskiej spółki specjalizującej się we frachcie morskim ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) wzrosły nieznacznie po informacji, wedle których Evercore pomoże CEO i współwłaścicielowi spółki, Eli Glickmanowi. Analitycy z Jefferies Omar Nokta napisał w nocie, że według izraelskiego magazynu finansowego Calcalist, zarząd ZIM korzysta z Evercore po tym, jak oferta złożona przez dyrektora generalnego Eli Glickmana i jego partnera finansowego Ramiego Ungara prawdopodobnie była niższa od oczekiwań. Aktualny wskaźnik ceny do zysku ZIM wynosi poniżej 1-krotności zeszłorocznych zysków, a wskaźnik ceny do oczekiwanych zysków w okolicach 4-krotności. W ostatnim kwartale spółka odnotowała 1,68 mld USD przychodów, które spadły o 15% r/r. Zysk operacyjny skurczył się w II kw. 2025 do 149 mln USD z 468 mln USD w II kw. ubiegłego roku.

W pierwszej połowie 2025 r. ZIM przewiózł 1839 tys. TEU, w porównaniu do 1799 tys. TEU w pierwszej połowie 2024 r. Średnia stawka frachtowa za TEU wyniosła 1632 USD w pierwszej połowie 2025 r. w porównaniu do 1569 USD w pierwszej połowie 2024 r. Jednocześnie dług wzrósł do ponad 3 mld USD wobec 2,8 mld USD w II kw. 2024 roku. Całkowita pozycja gotówkowa ZIM (obejmująca gotówkę i ekwiwalenty) zmniejszyła się o 270 mln USD z 3,14 mld USD na dzień 31 grudnia 2024 r. do 2,87 mld USD na dzień 30 czerwca 2025 r. To wciąż zdecydowanie więcej, niżej, niż 1,75 mld USD kapitalizacji spółki. Wczoraj walory ZIM wzrosły o prawie 10%, ale presja spadkowa ujawniła się po dotarciu do EMA50.(wykładnicza średnia krocząca).

