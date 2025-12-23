czytaj więcej
18:14 · 23 grudnia 2025

Novo Nordisk - Były ryzyka, czas na szanse. Wzrosty po decyzji FDA

Kamil Szczepański
·

Analityk Rynków Finansowych XTB

Novo Nordisk
Akcje
NOVOB.DK, Novo Nordisk A/S
-
-

Akcje Novo Nordisk pozostają wyraźnie poniżej szczytów sprzed kilku lat, jednak w dzisiejszej sesji notują solidne wzrosty. Na fali wiadomości z FDA, akcje duńskiej spółki farmakologicznej rosną o ponad 9%. Bezpośrednim katalizatorem dzisiejszego wzrostu jest decyzja FDA (Food and Drugs Administration) dotycząca dopuszczenia doustnej wersji leku “Wegovy”.

Z perspektywy rynkowej znaczenie tej decyzji wykracza poza sam produkt.

  • Po pierwsze, zatwierdzenie przez amerykańskiego regulatora redukuje kluczowe ryzyko regulacyjne, które w ostatnich kwartałach było jednym z negatywnych czynników cenotwórczych
  • Po drugie, decyzja ta zwiększa przewidywalność przyszłych przychodów w segmencie, który stanowi główne źródło wzrostu spółki.

W ostatnich kwartałach inwestorzy skupiali się niemal wyłącznie na ryzykach. Do najczęściej wskazywanych należały narastająca konkurencja w segmencie GLP-1, potencjalna presja cenowa i regulacyjna ze strony płatników publicznych w USA, ryzyko normalizacji marż oraz obawy, że tempo wzrostu obserwowane w ostatnich latach nie jest możliwe do utrzymania. W efekcie wycena spółki uległa drastycznej korekcie.

Jednocześnie rynek w znacznie mniejszym stopniu uwzględnił czynniki pozytywne. Decyzja FDA jest tu dobrym przykładem, ponieważ dotyczy nie tylko nowej formy leku, ale także strukturalnego poszerzenia udziału w rynku. Terapia doustna obniża bariery adopcji, zwiększa akceptację wśród pacjentów i ułatwia negocjacje z ubezpieczycielami, co w dłuższym okresie może przełożyć się na większą skalę sprzedaży. Jednocześnie — Novo Nordisk jest pierwszą firmą która oferuje tak nieinwazyjne rozwiązanie poważnego problemu, co daje jej istotną przewagę nad obecną i przyszłą konkurencją w sektorze.

Z perspektywy wyceny oznacza to, że rynek zdążył już uwzględnić scenariusz negatywny, natomiast scenariusze pozytywne pozostają w ograniczonym stopniu odzwierciedlone w cenie akcji. Obecne odbicie można więc interpretować nie jako jednorazową reakcję na informację, lecz jako początek korekty wcześniejszego niedoszacowania potencjału.
Jeżeli fundamenty operacyjne pozostaną stabilne, a spółka będzie w stanie skutecznie monetyzować rozszerzenie oferty produktowej, obecna wycena nadal oferuje istotny potencjał wzrostowy. Niezbędnym jest baczne obserwowanie komunikatów regulatorów z USA oraz ich relacji z przedstawicielami spółki.

NOVOB.DK (D1)

 

Źródło: xStation5

24 grudnia 2025, 15:52

