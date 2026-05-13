Alibaba z pierwszą stratę operacyjną od pięciu lat❗

Najnowsze wyniki Alibaby (BABA.US) nie napawają optymizmem, a rynek reaguje na nie nerwowo (spadki akcji o 1-3%). Choć firma próbuje przekonywać, że jej ogromne wydatki na sztuczną inteligencję (AI) w końcu przyniosą efekty, dane za kwartał zakończony w marcu 2026 r. malują obraz stagnacji. Przychody całej grupy urosły zaledwie o 3%, nie osiągając prognoz analityków, a co gorsza, Alibaba zaliczyła pierwszą stratę operacyjną od pięciu lat (czyli od pandemii). To bezpośredni skutek drastycznego wzrostu wydatków na rozwój AI i agresywną walkę o nowych użytkowników.

Główny problem leży w trzonie biznesu Alibaby, czyli krajowym e-commerce (Taobao/Tmall). Ten segment rozczarował najbardziej, rosnąc minimalnie. Chiński konsument wydaje się „wypalony” – nikt na świecie nie jest tak zasypywany zniżkami i promocjami, a gospodarka Chin nie zachęca do zakupu droższych produktów, co blokuje wzrost wartości transakcji. Na drugim biegunie jest segment Cloud Intelligence (chmura). Tu widać światełko w tunelu: przychody od klientów zewnętrznych skoczyły o 40%, a produkty związane z AI stanowią już 30% tej kwoty. To pokazuje, że popyt na usługi AI jest realny. Niestety, dynamiczna chmura to wciąż zbyt mała część biznesu, by pociągnąć za sobą całą, ociężałą grupę.

Dalsza perspektywa budzi niepokój o kondycję finansową firmy. Alibaba znalazła się w trudnej pułapce. Po pierwsze, w Chinach ciężko zarabiać na oprogramowaniu AI, bo firmy nie mają tam nawyku płacenia za soft jak na Zachodzie – trzeba je długo „edukować” i zachęcać. Po drugie, Alibaba pali gotówkę na potęgę: negative free cash flow w tym kwartale wyniósł aż 2,5 miliarda dolarów. Wynika to z kosztownej wojny cenowej w szybkim e-commerce (np. Ele.me) oraz wydatków na promocję aplikacji Qwen AI (walka z ByteDance). W efekcie inwestorzy zostali z tą samą dywidendą i brakiem informacji o skupie akcji. Na ten moment rynek widzi przede wszystkim rosnące koszty, a nie obiecane zyski z transformacji AI.

WYNIKI ZA CZWARTY KWARTAŁ

Przychody: 243,38 mld juanów, +2,9% r/r, prognoza: 246,51 mld juanów

Przychody Alibaba International Digital Commerce Group: 35,43 mld juanów, +5,5% r/r, prognoza: 35,93 mld juanów

Przychody Cloud Intelligence Group wyniosły 41,63 mld juanów, +38% r/r, prognoza 41,44 mld juanów

Przychody China E-commerce Business Group wyniosły 122,22 mld juanów, prognoza 126,03 mld juanów

Skorygowany zysk na amerykański certyfikat depozytowy (ADR) wyniósł 62 centy RMB w porównaniu z 12,52 juanów r/r, prognoza 6,04 juanów

Skorygowana EBITDA wyniosła 16,44 mld juanów, co oznacza spadek o 61% r/r; prognoza wynosiła 24,06 mld juanów

Skorygowany zysk netto wyniósł 86 mln juanów w porównaniu z 29,85 mld juanów r/r; prognoza wynosiła 15,08 mld juanów

Przychody z pozostałych działalności wyniosły 65,46 mld juanów; prognoza wynosiła 64,61 mld juanów

Spółka księguje historyczną stratę niewidoczną od wielu kwartałów. Źródło: Bloomberg Financial Lp

Wykres dzienny Alibaby (BABA.US) kontynuuje długoterminowy trend spadkowy, pozostając konsekwentnie poniżej kluczowej średniej EMA 200. Lokalne odbicie zostało brutalnie przerwane w „strefie oporu” (EMA 50 i 100), co zepchnęło cenę w handlu przedsesyjnym bezpośrednio do poziomu kluczowego wsparcia na 131,74 USD. Obrona tego horyzontalnego poziomu na otwarciu sesji głównej będzie miała krytyczne znaczenie dla uniknięcia kapitulacji popytu i testu psychologicznej bariery 130 USD. Źródło: xStation