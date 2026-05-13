Przegląd rynkowy - Byki wracają na Wall Street (13.05.2026)

Ropa naftowa pozostaje stabilna przed rozpoczęciem szczytu na linii USA i Chiny. Ropa Brent stabilizuje się na wysokim poziomie 107 USD za baryłkę po mocnych wzrostach w dwóch pierwszych sesjach tego tygodnia.

Kontrakty na amerykańskie indeksy odrabiają straty po publikacji wyższej inflacji w USA. US500 zyskuje aktualnie 0,3%, a US100 rośnie aż o 0,8%.

Po wczorajszych spadkach pojawiła się medialna narracja dotycząca tzw. “kupowania dołków”. Podobne odbicie widoczne było również na rynku koreańskim.

Nvidia zyskuje nawet 2,5% w notowaniach przedsesyjnych wobec informacji, iż Jensen Huang z Nvidii ma towarzyszyć Trumpowi w wizycie do Chin. Może to oznaczać potencjalne umowy dotyczące sprzedaży chipów.

Oczy całego świata są skupione właśnie na Pekinie. Przypominamy, że jutro rozpoczyna się dwudniowa wizyta amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w Państwie Środka. Jednym z głównych tematów będzie bez wątpienia Iran i Zatoka Perska, jednak obserwatorzy nie spodziewają się przełomowych decyzji.

Francja: Poznaliśmy dzisiaj dane z kwietnia. Inflacja CPI wyniosła 2,2% r/r, a HICP 2,5%, co było zgodne z oczekiwaniami. Niemniej stopa bezrobocia wzrosła do 8,1%.

Strefa Euro: Dane potwierdzają spowolnienie. PKB w pierwszym kwartale wyniósł 0,8%, a produkcja przemysłowa spadła o 2,1%, znacznie poniżej oczekiwań.

GBPUSD traci niemal 0,2% i testuje okolice 1,35 w obliczu niepewności politycznej w Wielkiej Brytanii.

Złoto pozostaje stabilne powyżej 4700 USD, srebro kontynuuje wzrosty, a miedź przekracza 14000 USD. Indeksy i informacje spółkowe: Deutsche Telekom (DTE.DE) zaliczył bardzo solidny start roku, notując wzrost skorygowanego zysku netto o 6,5% oraz stabilne przepływy pieniężne. Wyniki te były na tyle obiecujące, że zarząd zdecydował się podnieść prognozy zysku operacyjnego oraz wolnej gotówki na cały 2026 rok.

Allianz (ALV.DE) wygenerował 53 mld euro przychodu. PIMCO i AllianzGI przyciągnęły 21 mld euro nowego kapitału.

Siemens (SIE.DE) przedstawił raport pełen kontrastów: przychody i zysk netto nieco rozczarowały, ale wartość nowych zamówień (24,1 mld euro) potężnie przebiła oczekiwania. Mimo lekkiej zadyszki w marżach przemysłowych, gigant podtrzymał prognozy wzrostu i ogłosił ogromny program skupu akcji własnych o wartości do 6 mld euro. Zmienność widoczna dzisiaj w spółkach reprezentujących główne sektory gospodarki. Warto zauważyć, że ponownie obserwujemy bardzo mocne ożywienie w sektorze technologicznym. Źródło: XTB Zmienność sektorowa z podziałem na najważniejsze spółki. Zgodnie z wykresem widzimy bardzo mocne wzrosty w przypadku ASML oraz Infineon. Bardzo słabo radzą sobie spółki z sektora konsumenckiego. Źródło: XTB Które spółki przykuwają dzisiaj największą uwagę. Na fali dobrych wyników zyskują dzisiaj przede wszystkim Siemens oraz Deutsche Telekom. Kilkudniowe spadki wznawiają natomiast walory Rheinmetall. Źródło: XTB

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.