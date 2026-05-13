Puls GPW: Ostrożne wzrosty na GPW w oczekiwaniu na spotkanie Trump–Xi

Dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie przebiega pod znakiem odreagowania po ostatnich spadkach. Inwestorzy wracają do zakupów, choć skala odbicia pozostaje umiarkowana ze względu na utrzymującą się niepewność geopolityczną. Uwaga rynków skupia się przede wszystkim na zaplanowanym na 14 i 15 maja spotkaniu Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Pekinie. Wielu obserwatorów podchodzi do rozmów z ostrożnością i nie oczekuje przełomowych ustaleń, jednak samo wznowienie dialogu pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata ma istotne znaczenie dla globalnych nastrojów inwestycyjnych.

Szczególnie ważny pozostaje kontekst sytuacji wokół Iranu oraz napięć w rejonie Zatoki Perskiej. Inwestorzy obawiają się dalszej eskalacji konfliktów, które mogłyby wpłynąć na ceny surowców energetycznych oraz ponownie zwiększyć presję inflacyjną na świecie. W efekcie rynki finansowe pozostają bardzo wrażliwe na wszelkie sygnały dotyczące możliwej deeskalacji napięć.

Na krajowym rynku uwagę zwracają również nowe prognozy makroekonomiczne. IPAG zakłada, że dynamika polskiego PKB w 2026 roku może wynieść 3,4 proc., przy jednoczesnym spadku inflacji poniżej 3 proc. Taki scenariusz wspiera oczekiwania dotyczące stabilizacji krajowej gospodarki oraz poprawy warunków dla rynku akcji w kolejnych kwartałach.

Inwestorzy analizują także zapowiedzi dotyczące prac nad podatkiem cyfrowym przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów. Na obecnym etapie rynek traktuje ten temat przede wszystkim jako element szerszej dyskusji fiskalnej, jednak potencjalnie może on mieć znaczenie dla sektora technologicznego oraz firm działających w obszarze usług cyfrowych.

Coraz większą uwagę przyciąga również skala inwestycji związanych z transformacją energetyczną i modernizacją gospodarki. Polska wchodzi obecnie w jedną z najbardziej kapitałochłonnych faz transformacji, co w dłuższym terminie może wspierać sektor przemysłowy, energetyczny oraz budowlany. Jednocześnie oznacza to konieczność utrzymania wysokich nakładów inwestycyjnych zarówno ze strony państwa, jak i prywatnego kapitału.

Mimo dzisiejszego odbicia nastroje na GPW pozostają ostrożne, a kierunek rynku w najbliższych dniach będzie w dużej mierze uzależniony od przebiegu rozmów w Pekinie oraz dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na WIG20 (W20) lekko zyskują podczas dzisiejszej sesji, utrzymując się nieznacznie powyżej kluczowych średnich kroczących, co sugeruje krótkoterminową przewagę strony popytowej. Pewne wsparcie dla nastrojów daje oczekiwanie na rozmowy Trump–Xi dotyczące m.in. sytuacji wokół Iranu. Rynki z ostrożnym optymizmem liczą na deeskalację napięć i częściową stabilizację w rejonie Zatoki Perskiej.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

PZU(PZU.PL) planuje wypłatę dywidendy w wysokości 4,8 zł na akcję. Łącznie do akcjonariuszy miałoby trafić ponad 4 mld zł, a środki mają pochodzić zarówno z ubiegłorocznego zysku, jak i kapitału zapasowego spółki. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Erbud(ERB.PL) zakłada, że w 2026 roku jego przychody będą na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych, z możliwym odchyleniem w granicach kilku procent w górę lub w dół. Spółka podkreśla, że nadal funkcjonuje w otoczeniu wymagającego rynku budowlanego, gdzie presja konkurencyjna pozostaje wysoka. Jednocześnie zarząd koncentruje się na selektywnym kontraktowaniu i ochronie rentowności zamiast agresywnego zwiększania skali działalności.

Sygnity(SGN.PL) opublikowało wyniki za I kwartał 2026 roku, które potwierdzają wyraźną poprawę wyników finansowych zarówno w ujęciu przychodowym, jak i rentowności. Spółka kontynuuje pozytywny trend operacyjny, korzystając na stabilnym popycie w sektorze usług IT oraz skutecznym zarządzaniu kosztami.

Najważniejsze dane finansowe:

Przychody: 101,9 mln zł wobec ok. 72,5 mln zł rok wcześniej

Zysk netto: 18,8 mln zł

EBITDA: wyraźny wzrost rok do roku

Poprawa marż operacyjnych i rentowności działalności

Wyniki wskazują na utrzymanie dobrego momentum biznesowego oraz zdolność spółki do poprawy efektywności operacyjnej mimo wymagającego otoczenia rynkowego.