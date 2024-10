Alphabet - czego spodziewać się po wynikach? 📌

Ten tydzie艅 zdominowany jest przez wyniki Big Tech贸w. W szczeg贸lno艣ci uwaga inwestor贸w skupi si臋 na tzw. 鈥淪iedmiu Wspania艂ych鈥, do kt贸rych nale偶膮: Amazon, Alphabet, Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft oraz Meta. Sezon wynikowy tych sp贸艂ek rozpocz臋艂a Tesla w zesz艂ym tygodniu, raportuj膮c wyniki znacznie powy偶ej oczekiwa艅. To do艂o偶y艂o dodatkow膮 presj臋 przed wynikami pozosta艂ych sp贸艂ek. Dzi艣 po zamkni臋ciu sesji wyniki swoje poka偶e Alphabet, kt贸ry mo偶e stanowi膰 jeszcze wa偶niejsz膮 zapowied藕 tego, jak poradz膮 sobie pozosta艂e sp贸艂ki, ze wzgl臋du na pokrywanie si臋 sektor贸w tj. segment chmurowy w przypadku Alphabetu, Amazonu i Microsoftu.聽

Warto zauwa偶y膰, 偶e w poprzednich kwarta艂ach wyniki Microsoftu stanowi艂y mocn膮 przeciwwag臋 do wynik贸w Alphabetu i gorsze dynamiki przychod贸w w segmencie chmurowym od konkurencyjnego Azure powodowa艂y presj臋 spadkow膮 na notowaniach sp贸艂ki-matki Google鈥檃. Od zesz艂ego kwarta艂u sytuacja ta si臋 zmieni艂a ze wzgl臋du na niepublikowanie wynik贸w w ten sam dzie艅. Tym samym presja na notowaniach Alphabetu powinna by膰 i tym razem nieco mniejsza, a w przypadku dowiezienia mocnych wynik贸w mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e notowania nie b臋d膮 ograniczane danymi z innych sp贸艂ek.聽

AI dalej kluczowym segmentem聽

W przypadku Alphabetu jednym z kluczowych danych dla inwestor贸w dalej pozostaje sytuacja w segmencie chmurowym. W przypadku przychod贸w z sektora Google Cloud konsensus przewiduje wzrost dynamiki do 28% r/r, co oznacza艂oby o 6 p.p. wy偶sz膮 dynamik臋 przychod贸w ni偶 rok wcze艣niej. Dynamika ta nap臋dzana jest coraz wi臋ksz膮 popularno艣ci膮 wykorzystania rozwi膮za艅 sztucznej inteligencji i zar贸wno w przypadku Alphabetu, jak i konkurencyjnego Amazonu oraz Microsoftu to w艂a艣nie segmenty chmurowe wskazuj膮 na tempo pozytywnego wp艂ywu popytu na us艂ugi zwi膮zane z AI na wyniki sp贸艂ek. St膮d wyniki tego segmentu dalej b臋d膮 mocno obserwowane przez inwestor贸w.聽

Jednak偶e w przypadku Alphabetu AI mo偶e okaza膰 si臋 mieczem obosiecznym. Jego najwa偶niejszym segmentem pozostaj膮 przychody z reklam zwi膮zane z segmentem Google Search. Google (sp贸艂ka c贸rka Alphabetu) pozostaje zdecydowanym liderem na rynku wyszukiwarek internetowych, jednak偶e ostatni dynamiczny rozw贸j generatywnej sztucznej inteligencji mo偶e os艂abi膰 t臋 pozycj臋. Ze wzgl臋du na wysoki udzia艂 tego segmentu w zar贸wno przychodach, jak i ca艂ym wyniku operacyjnym sp贸艂ki, wszelkie skazy na stabilnych dynamikach segmentu mog膮 zosta膰 odebrane przez inwestor贸w wyj膮tkowo negatywnie. Podobny mechanizm dotyczy r贸wnie偶 segment贸w przychod贸w z reklam, w szczeg贸lno艣ci YouTube, kt贸rego wolniejsza dynamika wzrostu w poprzednim kwartale spowodowa艂a mocn膮 reakcj臋 rynku i w efekcie przecen臋 po wynikach sp贸艂ki.聽

Decyzja DOJ wielk膮 niewiadom膮

W艣r贸d poza finansowych danych inwestorzy b臋d膮 przede wszystkim zwraca膰 uwag臋 na ewentualne informacje dotycz膮ce ewentualnych przewidywa艅 odno艣nie tocz膮cego si臋 post臋powania przeciwko pozycji Google na rynku wyszukiwarek. Jednym z ryzyk dotycz膮cych dzia艂alno艣ci sp贸艂ki mo偶e by膰 konieczno艣膰 rozdzielenia sp贸艂ek Alphabetu w celu obni偶enia ryzyka zmonopolizowania rynku. Cho膰 taka decyzja by艂aby zdecydowanie negatywnym sygna艂em dla samej sp贸艂ki, tak patrz膮c na wycen臋 wydzielanych sp贸艂ek przy pomocy metody sumy cz臋艣ci (z ang. Sum of the parts) obecne notowania sp贸艂ki przedstawiaj膮 lekkie dyskonto do tej warto艣ci.聽

Podniesione prognozy przed wynikami聽

Konsensus rynkowy przewiduje, 偶e sp贸艂ka utrzyma mocne dynamiki zar贸wno w przypadku przychod贸w, jak i na poziomie wynik贸w operacyjnych. W ostatnich 4 tyg. prognozy konsensusu dotycz膮ce kluczowych warto艣ci finansowych Alphabetu posz艂y w g贸r臋. Obecnie rynek przewiduje, 偶e sp贸艂ka osi膮gnie w 3Q24 1,97 $ skoryg. zysku na akcj臋 (wzrost o 1,35% w stosunku do prognoz sprzed miesi膮ca oraz +27% wzrost w uj臋ciu r/r)

Prognozy wynik贸w Alphabetu za 3Q24. Przychody w wysoko艣ci 72,88 mld $ s膮 skorygowane o koszty pozyskania klient贸w m.in. przez p艂atno艣ci do partner贸w sp贸艂ki (ex. TAC). 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.聽

PROGNOZY WYNIK脫W ZA 3Q24:

Szacowane przychody: 86,44 mld USD (+13% r/r) Przychody z us艂ug Google聽 75,24 mld USD (+11% r/r)聽 Przychody z reklam Google: 65,5 mld USD (+10% r/r) Przychody z Google Search 49,08 mld USD (+11% r/r) Przychody z reklam w YouTube: 8,89 mld USD (+12% r/r)聽 Przychody z Google Network: 7,42 mld USD (-3% r/r) Przychody z subskrypcji, platform i urz膮dze艅 Google 9,79 mld USD (+17% r/r) Przychody z Google Cloud聽 10,79 mld USD (+28%) Przychody pozosta艂e: 377,2 mln USD

Szacowany zysk na akcj臋 (EPS w uj臋ciu GAAP): 1,83 USD

Szacowany wynik operacyjny 26,64 mld USD Szacowany doch贸d operacyjny z us艂ug Google 28,47 mld USD Szacowany doch贸d operacyjny Google Cloud 1,11 mld USD Szacunkowa strata operacyjna z pozosta艂ych 藕r贸de艂: 1,16 mld USD

Szacunkowa mar偶a operacyjna 31,4%

Szacowane nak艂ady inwestycyjne 12,88 mld USD

Implikowana zmiana po wynikach powy偶ej 6%聽

Rynek opcji wycenia szacowan膮 zmian臋 po wynikach na 6,33%. 艢rednia warto艣膰 zmiany ceny za ostatnie 5 publikacji kwartalnych wynik贸w wynosi 7,19%, z czego najwy偶sz膮 zmiana wynosi艂a 12,05% wzrost, a najmniejszym wahaniem by艂 4,4% spadek. Co ciekawe w 3 przypadkach z 5 publikacji notowania zako艅czy艂y si臋 spadkami w stosunku do ceny zamkni臋cia z sesji poprzedzaj膮cej wyniki, a ka偶da z pi臋ciu sesji po wynikach zamkn臋艂a si臋 poni偶ej ceny otwarcia. Obecnie na 70 rekomendacji 58 raport贸w zaleca kupno sp贸艂ki, a 艣rednia cena docelowa wynosi 202,85 $, co oznacza warto艣膰 o ok. 21% wy偶sz膮 ni偶 obecna cena rynkowa.聽

Implikowana zmiana po wynikach Alphabetu wynosi 6,33%. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.聽