Alphabet - czego spodziewać się po wynikach za 3Q25❓

Alphabet przygotowuje się do ogłoszenia wyników za trzeci kwartał 2025 roku po zamknięciu rynków. Czego możemy się spodziewać po technologicznym gigancie i czy hossa na spółkach sztucznej inteligencji ma szansę się utrzymać? Dzisiejszy raport będzie jednym z najważniejszych testów dla rynku, pokazując, czy rekordowe inwestycje Alphabetu w AI i rozwój Google Cloud przekładają się na realny wzrost przychodów i zysków. Po publikacji mieszanych wyników Tesli inwestorzy będą uważnie obserwować, czy Alphabet potwierdzi trwałość trendu AI oraz swoją pozycję lidera technologicznego.

Rynki prognozują, że spółka osiągnie przychody w przedziale 99,5–99,7 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o około 13 procent rok do roku. Istnieje duża szansa, że może to być pierwszy w historii kwartał, w którym Alphabet przekroczy próg 100 miliardów dolarów przychodów. Taki wynik stanowiłby symboliczny sukces i potwierdzenie skuteczności strategii inwestycji w sztuczną inteligencję (AI) oraz rozwój Google Cloud.

Oczekuje się, że raport za trzeci kwartał pokaże kontynuację silnego wzrostu przychodów, napędzanego głównie przez segmenty reklamy cyfrowej i usług chmurowych. Motorem wyników pozostają przede wszystkim Google Search, YouTube i Google Cloud, które są filarami modelu biznesowego Alphabet.

Prognozy dotyczące zysku na akcję (EPS) wskazują na poziom około 2,29 dolara, co oznacza wzrost o 7–8 procent rok do roku. Zyski mają wzrosnąć umiarkowanie, ponieważ wysokie wydatki kapitałowe na infrastrukturę AI i chmurową w krótkim terminie wpływają na marże. Rynki koncentrują się jednak na długoterminowym potencjale tych nakładów, które mogą umocnić pozycję Alphabet jako globalnego lidera technologicznego.

W 2025 roku wydatki inwestycyjne spółki mają sięgnąć około 85 miliardów dolarów, co stanowi rekordowy poziom. Środki te są przeznaczane na rozbudowę centrów danych, rozwój sprzętu i oprogramowania AI oraz zatrudnianie specjalistów technologicznych. Chociaż rosnące koszty operacyjne i amortyzacja wywierają presję na rentowność, rynek oczekuje, że wraz ze skalowaniem działalności i lepszym wykorzystaniem infrastruktury rentowność stopniowo się poprawi.

Google Search pozostaje głównym źródłem przychodów, utrzymując udział rynkowy powyżej 90 procent. Alphabet konsekwentnie rozwija funkcje AI w wyszukiwaniu, umożliwiające użytkownikom tworzenie bardziej złożonych zapytań i otrzymywanie wielomodalnych, kontekstowych odpowiedzi. W efekcie zaangażowanie użytkowników rośnie, a średnia długość zapytań się podwaja. Nowe funkcje AI są już dostępne na ponad 300 milionach urządzeń, a AI Overviews docierają do ponad 2 miliardów użytkowników miesięcznie w ponad 200 krajach i 40 językach, generując co najmniej 10 procent więcej zapytań globalnie. Przychody z reklam w segmencie wyszukiwania i YouTube szacowane są na 55–56 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 10–12 procent rok do roku.

Drugim kluczowym filarem wzrostu pozostaje Google Cloud, z prognozowanymi przychodami w wysokości około 14,5 miliarda dolarów, czyli o 30 procent więcej rok do roku. Segment ten notuje dalsze przyspieszenie, choć marże wciąż są pod presją wysokich kosztów rozwoju i ekspansji. Dla inwestorów to jeden z najważniejszych wskaźników długoterminowej konkurencyjności Alphabet.

Wyniki za drugi kwartał 2025 roku, które przekroczyły oczekiwania rynku (96,4 miliarda dolarów przychodów i 2,31 dolara EPS), wyznaczyły wysoki punkt odniesienia przed publikacją raportu za Q3. Inwestorzy będą uważnie śledzić komentarze zarządu dotyczące rozwoju AI, planów inwestycyjnych i przyszłych prognoz dla Google Cloud, a także ewentualne informacje o komercjalizacji nowych produktów opartych na AI i ich wpływie na strukturę przychodów.

W skrócie, oczekuje się solidnego raportu, który potwierdzi pozycję Alphabet jako lidera technologicznego i pokaże, że inwestycje w AI oraz chmurę przekładają się na realny wzrost biznesu. Choć wysokie nakłady inwestycyjne mogą krótkoterminowo ograniczać marże, perspektywy długoterminowe pozostają bardzo pozytywne, a utrzymanie mocnego tempa wzrostu w kluczowych segmentach będzie decydujące dla wyceny spółki i zaufania inwestorów.