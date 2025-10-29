Alphabet - czego spodziewać się po wynikach za 3Q25❓

- Alphabet zbliża się do historycznej granicy 100 miliardów dolarów kwartalnych przychodów, co potwierdza skuteczność strategii rozwoju AI i usług chmurowych.
- Rosnące inwestycje kapitałowe (ok. 85 mld USD w 2025 r.) wywierają krótkoterminową presję na marże, ale wzmacniają fundamenty długoterminowego wzrostu.
- Google Search, YouTube i Google Cloud pozostają głównymi motorami wzrostu, wspierając pozycję Alphabet jako globalnego lidera technologicznego.
- Alphabet zbliża się do historycznej granicy 100 miliardów dolarów kwartalnych przychodów, co potwierdza skuteczność strategii rozwoju AI i usług chmurowych.
- Rosnące inwestycje kapitałowe (ok. 85 mld USD w 2025 r.) wywierają krótkoterminową presję na marże, ale wzmacniają fundamenty długoterminowego wzrostu.
- Google Search, YouTube i Google Cloud pozostają głównymi motorami wzrostu, wspierając pozycję Alphabet jako globalnego lidera technologicznego.
Alphabet przygotowuje się do ogłoszenia wyników za trzeci kwartał 2025 roku po zamknięciu rynków. Czego możemy się spodziewać po technologicznym gigancie i czy hossa na spółkach sztucznej inteligencji ma szansę się utrzymać? Dzisiejszy raport będzie jednym z najważniejszych testów dla rynku, pokazując, czy rekordowe inwestycje Alphabetu w AI i rozwój Google Cloud przekładają się na realny wzrost przychodów i zysków. Po publikacji mieszanych wyników Tesli inwestorzy będą uważnie obserwować, czy Alphabet potwierdzi trwałość trendu AI oraz swoją pozycję lidera technologicznego.
Rynki prognozują, że spółka osiągnie przychody w przedziale 99,5–99,7 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o około 13 procent rok do roku. Istnieje duża szansa, że może to być pierwszy w historii kwartał, w którym Alphabet przekroczy próg 100 miliardów dolarów przychodów. Taki wynik stanowiłby symboliczny sukces i potwierdzenie skuteczności strategii inwestycji w sztuczną inteligencję (AI) oraz rozwój Google Cloud.
Oczekuje się, że raport za trzeci kwartał pokaże kontynuację silnego wzrostu przychodów, napędzanego głównie przez segmenty reklamy cyfrowej i usług chmurowych. Motorem wyników pozostają przede wszystkim Google Search, YouTube i Google Cloud, które są filarami modelu biznesowego Alphabet.
Prognozy dotyczące zysku na akcję (EPS) wskazują na poziom około 2,29 dolara, co oznacza wzrost o 7–8 procent rok do roku. Zyski mają wzrosnąć umiarkowanie, ponieważ wysokie wydatki kapitałowe na infrastrukturę AI i chmurową w krótkim terminie wpływają na marże. Rynki koncentrują się jednak na długoterminowym potencjale tych nakładów, które mogą umocnić pozycję Alphabet jako globalnego lidera technologicznego.
W 2025 roku wydatki inwestycyjne spółki mają sięgnąć około 85 miliardów dolarów, co stanowi rekordowy poziom. Środki te są przeznaczane na rozbudowę centrów danych, rozwój sprzętu i oprogramowania AI oraz zatrudnianie specjalistów technologicznych. Chociaż rosnące koszty operacyjne i amortyzacja wywierają presję na rentowność, rynek oczekuje, że wraz ze skalowaniem działalności i lepszym wykorzystaniem infrastruktury rentowność stopniowo się poprawi.
Google Search pozostaje głównym źródłem przychodów, utrzymując udział rynkowy powyżej 90 procent. Alphabet konsekwentnie rozwija funkcje AI w wyszukiwaniu, umożliwiające użytkownikom tworzenie bardziej złożonych zapytań i otrzymywanie wielomodalnych, kontekstowych odpowiedzi. W efekcie zaangażowanie użytkowników rośnie, a średnia długość zapytań się podwaja. Nowe funkcje AI są już dostępne na ponad 300 milionach urządzeń, a AI Overviews docierają do ponad 2 miliardów użytkowników miesięcznie w ponad 200 krajach i 40 językach, generując co najmniej 10 procent więcej zapytań globalnie. Przychody z reklam w segmencie wyszukiwania i YouTube szacowane są na 55–56 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 10–12 procent rok do roku.
Drugim kluczowym filarem wzrostu pozostaje Google Cloud, z prognozowanymi przychodami w wysokości około 14,5 miliarda dolarów, czyli o 30 procent więcej rok do roku. Segment ten notuje dalsze przyspieszenie, choć marże wciąż są pod presją wysokich kosztów rozwoju i ekspansji. Dla inwestorów to jeden z najważniejszych wskaźników długoterminowej konkurencyjności Alphabet.
Wyniki za drugi kwartał 2025 roku, które przekroczyły oczekiwania rynku (96,4 miliarda dolarów przychodów i 2,31 dolara EPS), wyznaczyły wysoki punkt odniesienia przed publikacją raportu za Q3. Inwestorzy będą uważnie śledzić komentarze zarządu dotyczące rozwoju AI, planów inwestycyjnych i przyszłych prognoz dla Google Cloud, a także ewentualne informacje o komercjalizacji nowych produktów opartych na AI i ich wpływie na strukturę przychodów.
W skrócie, oczekuje się solidnego raportu, który potwierdzi pozycję Alphabet jako lidera technologicznego i pokaże, że inwestycje w AI oraz chmurę przekładają się na realny wzrost biznesu. Choć wysokie nakłady inwestycyjne mogą krótkoterminowo ograniczać marże, perspektywy długoterminowe pozostają bardzo pozytywne, a utrzymanie mocnego tempa wzrostu w kluczowych segmentach będzie decydujące dla wyceny spółki i zaufania inwestorów.
Podsumowanie dnia: Wzrosty łapią zadyszkę mimo obniżek stóp w USA i umowy z Chinami
US100 traci 0.6% 📉Akcje Meta Platforms pogłębiają spadki
Bostic i Hammack z Fed komentują politykę monetarną USA🔍Podziały w Rezerwie Federalnej?
Scott Bessent podsumowuje umowę handlową z Chinami 💵Co się zmieni?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.