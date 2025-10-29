Boeing po wynikach: 777X znów opóźniony

- Boeing znów rozczarował, ale mniej niż w przeszłości
- 777X opóźniony po raz szósty
- Fabryki myśliwców wciąż nie pracuje z powodu strajków
- Umiarkowana poprawa sytuacji finansowej firmy
Boeing to jeden z największych na świecie koncernów lotniczych i kosmicznych. Spółka projektuje oraz produkuje samoloty pasażerskie i wojskowe, a także świadczy usługi serwisowe i wsparcie techniczne dla operatorów na całym świecie.
Najnowszy raport rozczarował inwestorów, lecz bez oznak załamania się sentymentu. Poprawa wyników jest gorsza od oczekiwań, ale nie wskazują na utratę zdolności operacyjnych. Tempo pozostaje nierówne, jednak fundamenty produkcyjne i portfel zamówień dają podstawy do ostrożnego i umiarkowanego optymizmu.
Największą, i negatywną, uwagę przyciągnęła strata w wysokości 4,9 miliarda dolarów związana z opóźnieniem programu samolotu 777X.
To już szóste przesunięcie harmonogramu, a łączny koszt projektu przekroczył 11 miliardów dolarów. Prezes spółki podkreślił, że przed firmą pozostaje jeszcze dużo pracy z organami nadzoru, zanim konstrukcja uzyska pełne dopuszczenie do lotu oraz wejdzie do produkcji seryjnej. Jest to informacja negatywna, jednak widać, że spółka wyciąga wnioski z serii głośnych awarii, których ofiarą były maszyny Boeinga w ostatnich latach.
Kolejnym ciosem dla i tak niskiej pewności inwestorów jest przedłużający się strajk w zakładach wytwarzających samoloty bojowe w stanach Missouri i Illinois. Zakłady te odpowiadają między innymi za produkcje i utrzymanie platform F-15 oraz F/A 18. To szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę, że działalność zbrojeniowa odpowiada za około jedną trzecią przychodów spółki, a jej strategiczna rola dla departamentu obrony Stanów Zjednoczonych jest istotnym powodem, dla którego firma mimo wieloletnich błędnych decyzji oraz poważnych kontrowersji pozostaje na rynku.
Nie wszystkie wiadomości są jednak negatywne.
- Spółka ustabilizowała produkcję 737MAX i zmierza do realizacji celu wytwarzania 47-52 maszyn miesięcznie.
- Wyraźnie rośnie także portfel zamówień. Łącznie obejmuje już pięć 5900, z czego 820 jeden dodano tylko w tym roku.
- Poprawiła się również marżowość. Segment samolotów komercyjnych podniósł marże rok do roku o 49%.
- Natomiast segment zbrojeniowy zwiększył przychody o 25%, osiągając zysk na poziomie 114 mln dolarów.
Spółka nadal boryka się z problemami inżynieryjnymi, finansowymi, prawnymi, kadrowymi oraz strategicznymi. Mimo to trend w wynikach, które wciąż są rozczarowujące, wskazuje na powolną poprawę kondycji firmy.
BA.US (D1)
Źródło: xStation5
